Эпидемия COVID-19: в Беларуси появились новые очаги 4 19.04.2020, 11:59

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Особенно много вспышек инфекции произошло в Орше.

Новые случаи коронавируса зафиксированы, в Бобруйском, Октябрьском, Оршанском, Поставском, Чашникском районах. Много сообщений вчера вечером поступило из Орши Витебской области, сообщает телеграм-канал «Баста».

Витебская область, Орша

«Официально в Оршанском районе зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции. Но при этом, около 130 человек, у которых либо подозревают коронаиврус, либо болезнь проходит бессимптомно, отправлены из больниц по домам на самоизоляцию. В статистику от Минздрава они не попали», - пишет читатель канала из Орши.

«Вечером забирали людей на Сельхозтехнике в Орше», - пишет читатель «Басты» из областного центра.

«Подтвержденный случай смерти от коронавируса, в Орше. Ольга Г., район Сельхозтехника, улица Парковая», - сообщает источник канала в Орше.

«Сегодня умерла старшая медсестра гинекологии городской больницы №2. Поставили диагноз «пневмония». Также умерла мама медсестры из кабинета КТ. Сама медсестра болеет, заразила еще и отца. Сходит с ума от горя, что заразила родителей», - пишет сотрудник больницы.

Могилевская область, Бобруйск

«Живу в городе Бобруйске. На заводе тракторных деталей и агрегатов у работницы «корона». Неделю ходила, живёт в районе Киселевичи», - пишет читатель «Басты».

«Есть зараженные в исправительной колонии №2 в Бобруйске. Всех, у кого есть симптомы ОРВИ, изолируют. Точно есть пневмонии. Работники говорят о том, что таким образом маскируют Covid-19», - сообщает родственник сотрудника ИК-2 в Бобруйске.

Гомельская область, поселок Октябрьский

«У нас 12 врачей на карантине, только 3 врача работает в больнице. У некоторых уже подтвержденный диагноз», - сообщает подписчик канала из городского поселка Октябрьский Гомельской области.

Поставский район, поселок Воропаево

«Городской поселок Воропаево. Забрали женщину на «скорой», медики были в защитных костюмах. Она сама ранее была в Витебске. Про контакты первого уровня ничего не известно, говорят, что их никто не проверял и не изолировал», - пишет житель поселка Воропаево Поставского района Витебской области.

Чашникский район, Новолукомль

«В городе Новолукомль Витебской области участковый терапевт лежит в больнице с пневмонией. Его медсестра - тоже на больничном. Всю прошлую неделю он принимал людей с температурой», - сообщает подписчик «Басты» из Новолукомля.