Вспышка коронавируса остановила оборонное предприятие Беларуси 1 19.04.2020, 12:23

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Фото: tut.by

Инфекция поразила работников «Пеленга».

В распоряжение «Еврорадио» попал приказ за подписью гендиректора ОАО «Пеленг» Павла Позднякова. Этим документом на предприятии переносятся сразу семь рабочих дней в конце апреля и начале мая.

Необходимость перенося объясняется «неблагоприятным прогнозом развития эпидемиологической ситуации в ближайшее время» и «обеспечением безопасности и сохранения здоровья трудового коллектива». «Пеленг» не будет работать две недели — с 27 апреля по 10 мая.

По сведениям «Еврорадио», на 17 апреля — день, которым датирован приказ, коронавирусная инфекция была выявлена у семи сотрудников ОАО «Пеленг». Они, как и их контакты первого уровня, изолированы.

ОАО «Пеленг» занимается изготовлением наукоемкой оптико-электронной продукции. Оно производит аэрокосмическую оптико-электронная аппаратуру, криминалистические приборы и охранные системы, метеорологическое оборудование. «Пеленг» входит в состав предприятий Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.