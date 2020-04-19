Патологоанатом рассказал о сюрпризах COVID-19

Патологоанатом рассказал о сюрпризах COVID-194
- 19.04.2020, 12:35
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У больных развивается не пневмония в «чистом виде», а «нечто другое».
По словам врача-патологоанатома Александра Эдигера, у зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Он отметил, что у данной группы больных развивается не пневмония в «чистом виде», а «нечто другое».
«Это никакая не пневмония, — цитирует доктора osnmedia.ru. — Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ».
Эдигер отметил, что воспаление при этом имеет достаточно ограниченный по времени процесс, и у этого процесса должен быть исход: «Исходов может быть несколько, в самом крайнем случае — фатальный исход, смерть заболевшего».
А вот при коронавирусе, обращает он внимание, «происходит поражение стенок сосудов и клеток крови».
«В данном случае легкие являются органом-мишенью, но они не являются органом-мишенью номер один. Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте», — заметил эксперт.
Патологоанатом также вспомнил выводы китайских коллег, которые зафиксировали факт поражения вирусом гемоглобина в эритроцитах: «Отсюда мы и имеем этот самый гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода».
«Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод является принципиально важным. Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов», — резюмировал Эдигер.