Доживем до понедельника? Наталья Радина

19.04.2020, 13:11

Фото: Online-teacher

Что означает окончание каникул для белорусских учителей.

Открытие с понедельника в Беларуси школ — это фактическое истребление учителей. Медики в больницах хоть как-то защищены, хотя и там не хватает респираторов и защитных костюмов, счет зараженных коронавирусом медработников идет на тысячи, врачи умирают.

Что же защитит учителей от заражения, когда им придется находиться в закрытом помещении с 25-30 детьми на протяжении всего рабочего дня? А ведь многие наши педагоги - люди старшего и пожилого возраста и находятся в группе риска. Уверена, что, если решение о работе школ не отменят, в ближайшее время нас ждет всплеск заражений и смертей среди педагогических работников.

Зачем диктатор это делает? Почему с таким упорством гонит детей и учителей в школы, требуя не останавливать учебный процесс даже в субботу и праздники?

Лично у меня ощущение, что Лукашенко, окончательно утратив поддержку людей и внешние источники финансирования, попросту чувствует, что теряет власть. И сегодняшние его безумные поступки — сродни истерике. «Последняя гастроль» действительно больного человека, пытающегося в бессильной злобе уничтожить как можно больше народа.

Разговаривала сегодня с одной обеспокоенной учительницей. Та спрашивала, что делать, как спасаться? Конечно, действовать. Другого я посоветовать не могу. Боитесь действовать в интересах всего общества - начните бороться хотя бы за самих себя.

Ведь речь больше не идет о сохранении рабочего места и зарплаты. Речь идет о вашей жизни. И если она вам дорога — протестуйте, просите родителей не приводить детей в школы, пишите петиции, выступайте в независимых СМИ, пикетируйте отделы образования, организовывайте забастовки. Спектр действий широкий.

Главное — осознайте собственное значение и ответственность и перестаньте уповать на других.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org