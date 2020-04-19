Бегство посольства 5 Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

19.04.2020, 13:27

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Леонид Гозман

Фото: facebook.com/civilforum

Никакие «русофобы» не могли бы выставить Россию на такое посмешище и позор.

Фантастика – сбежало целое российское посольство.

Посольство РФ в Праге не будет пользоваться адресом Площадь Немцова, по которому реально находится, а объявляет, что его официальным местоположением будет отныне тот дом, где расположено консульство. Имеют право, конечно, но возникают бестактные вопросы.

Про то, что это, фактически, явка с повинной, все уже написали. Немцов, между прочим, не в армии Власова служил, а занимал высшие посты в государстве. Посольство, фактически, публично подтвердило тот факт, что для сегодняшней номенклатуры Немцов – враг, что страшна даже память о нем. Такая позиция логична только, если он был убит по приказу или при попустительстве нынешних властей. В чем они и признались!

Но есть и второй вопрос, почему они так поступают? Напрашивающийся ответ — они идиоты, клинические! Действительно, никакие русофобы ни за какие деньги не могли бы выставить Россию на такое посмешище и на такой позор, как МИД нашей страны. Сейчас еще и торт «Прага» переименуем. ДБ!

Но это объяснение представляется недостаточным. Кроме начальников, демонстрирующих, скажем мягко, пробелы в воспитании, в нашей дипломатической службе масса достойных, умных, высокопрофессиональных людей. Не знаю, как сейчас, но лет десять назад большинство было именно такими – знал многих лично. Тем не менее, МИД постоянно повторяет одни и те же ошибки, делая все более смешные заявления и демонстрируя полное непонимание последствий своих действий. С той же топономикой возле российских посольств. Не хотите, чтобы имя Немцова воспринималось как шпилька нынешнему руководству – поблагодарите местные власти за уважение к памяти выдающегося государственного деятеля России, попросите предоставить на церемонии слово послу – не откажут. Казалось бы и все. Но мы идем другим путем, особым. А происходит все это, кстати, в Праге, в которой помнят не только май 1945, но и август 1968. Но нам-то плевать!

Дело в том, что работа МИД, как и всех остальных частей государственной машины современной России, направлена не на решение проблем – в данном случае, не на укрепление безопасности, не на поиск союзников, а на поддержание картины мира вышестоящего начальства. А для начальства реальности, похоже, вообще нет, а есть отчеты. А потому, например, Рогозин, тоже, кстати, «дипломат», проваливший абсолютно все и попавшийся на коррупционных скандалах, не в тюрьме и не в отставке, а на должности. Его полезность в том, что он красиво докладывает о предстоящем полете на Луну, демонстрирует танк, а заодно, хамит всему миру, американцам, особенно, что очевидно нравится первому лицу. Или МЧС, которого, как ясно сейчас, не было вообще – только PR, что не мешало ни финансированию, ни орденам. В этом ряду деятельность МИДа логична и естественна – вызывая к себе и к стране широкий спектр чувств, от возмущения до недоумения, команда Лаврова каждый день убеждает президента Путина в правильности и безальтернативности его политики – враги кругом!

Есть еще один момент. Наши начальники ужасно любят обижаться. Так, некоторые не совсем благополучные дети специально нарушают дисциплину, чтобы их наказали и хоть таким образом проявили внимание к ним – игнорирование страшнее наказания. Российское государство в лице своих руководителей никак не может смириться с тем, что им не восхищаются и даже не всегда его боятся. Оно хочет уважения и любви, а раз не получается, согласно на страх, даже на ненависть и презрение – лишь бы мир не забывал о его существовании. Трудно переоценить вклад МИД РФ в формирование именно этих чувств по отношению к нашей стране.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»