Салаты на Пасху: топ-5 праздничных рецептов

Салаты на Пасху: топ-5 праздничных рецептов1
- 19.04.2020, 13:45
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Лучшие блюда для праздничного стола.
Сегодлня праволсавные празднуют Пасху. На этот праздник традиционно готовят мясные и рыбные блюда, куличи, пасхи, которыми разговляются после окончания 40-дневного Великого поста.
Сайт segodnya.ua выбрал несколько рецептов вкусных, красивых и легких весенних салатов, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.
Пасхальный салат из редиса с огурцами
Ингредиенты:
куриные яйца – 2 шт.
огурцы – 2 шт.
редис – 5 шт.
зеленый лук – 2 стебля
сметана или йогурт – 3-4 ст.л.
дижонская горчица – 1 ч.л.
соль
Рецепт приготовления:
Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кружочками или кубиками.
Овощи и зелень помыть под проточной водой.
Редис и огурцы нарезать тонкими полукольцами, зеленый лук измельчить.
Смешать в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправить сметаной, смешанной с горчицей, посолить.
Аккуратно перемешать и подавать салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.
Кобб салат
Ингредиенты:
Для салата:
салат романо – 100 г
авокадо – 1 шт.
бекон – 100 г
помидоры – 2 шт.
яйца – 2 шт.
куриное филе – 1 шт.
голубой сыр – 70 г
Для заправки:
белый винный уксус – 1-2 ст.л.
оливковое масло – 3 ст.л.
соль и черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
Бекон нарезать на кусочки и обжарить до золотистой корочки, после чего переложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на 6-8 частей.
Салат вымыть и обсушить.
Куриное филе разрезать вдоль на две части и обжарить на оставшемся после бекона жире, приправив его солью и перцем. Остудить и нарезать на кубики.
Помидоры нарезать на кубики, предварительно удалив семена.
Сыр и очищенное от кожуры авокадо тоже нарезать кубиками. Мякоть авокадо нужно сразу же сбрызнуть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
В мисочке смешать масло и уксус, взбить до однородности венчиком, приправить солью и перцем.
Перемешать заправку с порванными листьями салата, перемешать, затем выложить на блюдо.
Сверху рядами разложить остальные ингредиенты. Подать салат на стол и только после этого перемешать.
Салат "Оливье" пасхальный
Ингредиенты:
телятина – 500 г
картофель – 5 шт.
морковь – 3 шт.
яйца – 5 шт.
красный лук – 1 шт.
консервированный зеленый горошек – 1 банка
свежие огурцы – 3 шт.
зеленый лук – несколько стеблей
соль, молотый перец – по вкусу
домашний майонез – по вкусу
Рецепт приготовления:
Отварить телятину в подсоленной воде. Остудить.
Отварить яйца, морковь и картофель. Остудить и почистить.
Нарезать мясо, яйца, морковь, картофель, огурцы и очищенный лук кубиками. Зеленый лук мелко порубить.
Смешать все ингредиенты.
Заправить салат домашним майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
Вместо консервированного горошка вы можете использовать замороженный.
Салат из пекинской капусты, курицы и кукурузы
Ингредиенты:
пекинская капуста – 1 кочан
куриное филе – 1 шт.
яйца – 3 шт.
огурцы – 2 шт.
помидоры – 1-2 шт.
консервированная кукуруза – 1 маленькая баночка
майонез
соль
горчица
специи
Рецепт приготовления:
Куриное филе отварить в подсоленной воде со специями, пожарить или запечь в духовке. Остудить и нарезать небольшими кусочками.
Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать дольками или кубиками.
Пекинскую капусту тонко нашинковать. Жесткую нижнюю часть использовать не нужно.
Огурцы и помидоры произвольно нарезать.
Смешать все ингредиенты в салатнице, посолить и заправить майонезом, смешанным с горчицей.
Салат из тунца
Ингредиенты:
консервированный тунец кусочками – 1 банка
помидоры черри – 250 г
красный лук – 1 шт.
молодая сладкая морковь – 1 шт.
свежие огурцы – 2 шт.
молодой шпинат – маленький пучок
руккола – маленький пучок
базилик – несколько веточек
белый хлеб без корок – 3 ломтика
оливковое масло – 3 ст. л.
лимонный сок – 1 ч. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Рецепт приготовления:
Нарезать хлеб небольшими кубиками и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки.
Зелень хорошо помыть и удалить стебли. Порвать руками в салатницу.
С помощью терки или овощечистки нарезать очищенные огурцы и морковь длинными пластами. Добавить их к зелени.
Затем добавить нарезанный тонкими полукольцами лук, разрезанные пополам помидоры черри и кусочки тунца.
Смешать в мисочке оливковое масло с лимонным соком, посолить и поперчить.
Полить салат заправкой и перемешать. Посыпать салат сухариками и подавать.