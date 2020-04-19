Вы это серьезно? 7 Семен Печенко, «Солидарность»

19.04.2020, 13:59

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Почему я не хочу отдавать своего ребенка в школу.

Лукашенко постановил: пора в школу, неделю же прогуляли лишнюю. При этом он подчеркнул, что родители сами могут решить, отпускать ли своего ребенка в школу. И привел в пример собственного сына-школьника Николая:

— Он три дня отдохнул и опять пошел в школу. И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один.

Очень скоро на слова правителя отреагировали в Минобразования, объявив возобновление учебы с понедельника, а в родительские чаты полетели инструкции от классных руководителей.

Честно говоря, я и до вчерашнего дня не горел желанием отдавать своего сына-первоклассника в школу в ближайшее время. Последние новости только укрепили мою семью в этой мысли. Далее по пунктам.

Во-первых, как официальные, так и независимые прогнозы говорят о том, что мы еще не прошли пик заболеваемости. Министерство здравоохранения, как и эксперты ВОЗ, предполагает, что самый тяжелый период придется на конец апреля-май.

Центр стратегических и внешнеполитических исследований, оценивший совместно с технологическим партнером возможные масштабы эпидемии коронавируса в Беларуси, называет другие сроки: конец мая – начало июня.

Иными словами, нам всем предлагают отправить детей в школу фактически на пике заболеваемости. Не лишним будет напомнить, что по данным медиков дети достаточно легко переносят короновирусную инфекцию нового типа. Но при этом являются переносчиками заболевания.

Во-вторых, сравнение Николая Лукашенко с другими школьниками абсолютно некорректно. Хотя бы исходя из его статуса, гарантирующего ему меры безопасности, которые объективно невозможно предоставить всем школьникам страны.

Мне сложно представить Николая в ситуации, в которой недавно оказались мои дети. Когда в разгар эпидемии к ним, подхватившим ротовирусную инфекцию, приходила доктор — без маски и решительно отказывающаяся вымыть руки перед осмотром.

В третьих, у меня есть большие сомнения в безопасности посещения школы в эти дни. Нет, у меня нет претензий к учителям и школьному персоналу. Скорее, они такие же заложники воли свыше.

Но как, скажите, избежать скопления детей, если каждое утро они сначала толпятся у дверей на входе, потом перед турникетами, затем в душной раздевалке, и, наконец, поднимаясь по лестницам на этажи?

В вайбере нам пишут, что детям стоит соблюдать определенные правила: избегать телесного контакта, носить маску, регулярно пользоваться антисептиком.

Вопрос: автор этих рекомендаций хоть раз в жизни видел первоклассников на переменках? Кто будет обеспечивать этот самый режим избегания телесных контактов? Или составитель этих правил тайный повелитель гормональных бурь, знающий как усмирить пубертатных подростков?

И еще о масках. Нам порекомендовали иметь при себе четыре маски на один учебный день. Из чего можно предположить, что семилетний ребенок должен носить маску фактически весь учебный день. Вы это серьезно?

Семен Печенко, «Солидарность»