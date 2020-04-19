Детский сад №397 в Минске стал очагом коронавируса 5 19.04.2020, 14:37

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Учреждение находится в столичном микрорайоне Юго-Запад.

Вспышка коронавируса в детском саду №397 в минском микрорайоне Юго-Запад. Информацию сообщили читатели телеграм-канала «Баста» и подтвердили в самом учреждении.

«Недавно написали воспитатели из детского сада №397 в Минске, что у одного из сотрудников подтвержден короновирус. Сотрудник последний раз на работе был 10 апреля», - пишет читатель канала.

Журналисты «Басты» позвонили в детский сад №397 и спросили, правда ли, что у сотрудника подтвержден коронавирус.

«Да, у нашего сотрудника выявлен коронавирус. Принимаем меры, была дезинфекция по всему саду. Сотрудники отправлены на самоизоляцию. В детской поликлинике тоже в курсе ситуации. Если у вашего ребенка появляются признаки ОРВИ – сразу обращайтесь туда», - рассказала сотрудница детского сада.

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