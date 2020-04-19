Детский сад №397 в Минске стал очагом коронавируса

Детский сад №397 в Минске стал очагом коронавируса5
- 19.04.2020, 14:37
- 8,574
Учреждение находится в столичном микрорайоне Юго-Запад.
Вспышка коронавируса в детском саду №397 в минском микрорайоне Юго-Запад. Информацию сообщили читатели телеграм-канала «Баста» и подтвердили в самом учреждении.
«Недавно написали воспитатели из детского сада №397 в Минске, что у одного из сотрудников подтвержден короновирус. Сотрудник последний раз на работе был 10 апреля», - пишет читатель канала.
Журналисты «Басты» позвонили в детский сад №397 и спросили, правда ли, что у сотрудника подтвержден коронавирус.
«Да, у нашего сотрудника выявлен коронавирус. Принимаем меры, была дезинфекция по всему саду. Сотрудники отправлены на самоизоляцию. В детской поликлинике тоже в курсе ситуации. Если у вашего ребенка появляются признаки ОРВИ – сразу обращайтесь туда», - рассказала сотрудница детского сада.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.