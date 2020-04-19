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Количество заражений коронавирусом в Польше превысило девять тысяч

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  • 19.04.2020, 15:07
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Количество заражений коронавирусом в Польше превысило девять тысяч

С начала эпидемии в стране умерли 350 человек.

В Польше количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 9082.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава Польши, сообщает RMF24.

Количество новых заражений выросло по сравнению с предыдущими данными на 340.

С начала эпидемии от коронавирусной болезни в Польше умерли 350 человек.

Число пациентов, которых выписали из больницы возросло до 1040.

На данный момент в стране 2482 человека госпитализированы с симптомами болезни.


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