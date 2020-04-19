В Молодечно на две недели закрыли мебельную фабрику

В Молодечно на две недели закрыли мебельную фабрику9
- 19.04.2020, 15:15
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Это не карантин, а просто нет сбыта.
В Молодечно на две недели закрыли предприятие «Молодечномебель», находящееся в ведении государственного концерна «Беллесбумпром».
Об этом Charter97.org сообщил читатель.
Однако ничего общего с карантином эти меры властей не имеют. Причина банальна: нет сбыта. Рабочих не только отправляют в вынужденный отпуск за свой счет, но и урезают зарплаты.
«На две недели закрыли нашу фабрику. Но не из-за вируса - а просто нет сбыта. При этом и зарплату урезали серьезно», - пишет читатель.