В Молодечно на две недели закрыли мебельную фабрику 9 19.04.2020, 15:15

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Фото: hramada.org

Это не карантин, а просто нет сбыта.

В Молодечно на две недели закрыли предприятие «Молодечномебель», находящееся в ведении государственного концерна «Беллесбумпром».

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

Однако ничего общего с карантином эти меры властей не имеют. Причина банальна: нет сбыта. Рабочих не только отправляют в вынужденный отпуск за свой счет, но и урезают зарплаты.

«На две недели закрыли нашу фабрику. Но не из-за вируса - а просто нет сбыта. При этом и зарплату урезали серьезно», - пишет читатель.