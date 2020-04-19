«Доходы падают, от государства помощи нет» 10 19.04.2020, 15:28

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Белорусские таксисты возмущены бездействием властей.

Из-за коронавируса общественный транспорт фиксирует снижение пассажиропотока. Некоторые предполагают, что люди стали чаще пользоваться услугами такси. Как на самом деле обстоят дела в этой сфере? Об этом "Автобизнес" поговорил с тремя таксистами из двух белорусских городов.

Почти вдвое меньше работы

Игорь, таксист из Гродно, работает водителем на чужом автомобиле.

"В связи со всеми событиями за месяц заказов стало почти вдвое меньше. Из-за этого работодатель даже изменил график работы. Теперь работаем сутки через двое. Получается, за сутки привозишь примерно ту же сумму, что раньше за 12-часовую смену.

Многие ошибочно думают, что люди стали больше опасаться общественного транспорта и пересели на такси, но это не так. Теперь все в целом меньше стараются выходить на улицы и куда-то ездить.

Фото: abw.by

Внешне тоже все меняется. Некоторые таксисты стали ездить в масках, пассажиры - кто как. Единственное, что появилось, наверное, почти в каждом авто, - банка с антисептиком.

Раньше вечерами можно было более-менее зарабатывать, особенно в выходные дни. Но дискотекам запретили работу примерно месяц назад, другие заведения тоже ограничили время работы. Все сидят по домам, молодежь тоже заметно меньше тусуется по вечерам.

Водители, кто раньше работал на аренде, стали переходить на зарплатные отношения. На арендных авто, наверное, уже никто не остался, ведь можно запросто сработать в минус".

Многие уходят из-за снижения тарифов и коронавируса

Владимир - уже бывший таксист из Минска. До недавнего времени на собственном авто он работал с одной из столичных фирм такси.

"Я решил уйти из этого бизнеса. Тарифы стали невыгодными, работы меньше, вдобавок такая работа - это повышенный риск заразиться коронавирусом. Две недели не работаю в этой сфере.

Фото: abw.by

Уже в марте работы, как и людей на улицах, становилось меньше. По развлекательным заведениям люди почти перестали ходить. Делать сейчас в такси нечего. От государства пока никакой помощи нет, расходы остаются прежними, в то время как доходы существенно падают".

"Надену маску, пассажиров буду пускать только на задний ряд сидений"

Сергей - пенсионер, который работает в такси на собственном автомобиле. Поначалу он тоже решил временно уйти из этой сферы, но деньги из ниоткуда не возьмутся:

"В начале апреля перестал работать - не хотелось бы заболеть, тем более я человек пенсионного возраста и нахожусь в зоне риска. Заказов в конце марта - первых числах апреля уже становилось меньше обычного. Думал пока не работать.

Но мы не в Америке, нам никто просто так денег не дает. Вроде много и не надо, но денег все равно не хватает, пенсия минимальная. Подумываю возвращаться к работе. Выеду, посмотрю, как вообще обстоят дела с заказами. Надену маску, пассажиров буду пускать только на задний ряд сидений.

Некоторые, как и я, приостановили работу, а другие вынуждены работать каждый день, несмотря ни на что. Много у кого есть кредит, в нашей стране никто не отменяет оплаты. Поэтому люди будут вынуждены работать, чтобы заработать хотя бы что-то".