В России за сутки выявили больше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом 4 19.04.2020, 15:38

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По прогнозам специалистов, пик заболевания еще не пройден и количество заражений будет продолжать расти.

В России за прошедшие сутки официально зафиксировано 6060 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом «Настоящему времени» сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Таким образом, общее число случаев заболевания в России достигло 42 853, из них 3291 человек излечился. За день до этого в стране выявили 4765 новых инфицированных. По прогнозам штаба, пик заболевания еще не пройден и количество заражений будет продолжать расти.

За минувшие сутки от коронавируса в России умерли 48 человек. Всего от инфекции COVID-19 в России, по официальным данным, умер 361 человек. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России также сообщил, что по всей стране к 19 апреля было сделано почти 2 млн тестов.

В сообщении штаба отмечается, что более 40% тех, у кого был выявлен коронавирус, не испытывают никаких симптомов. Ранее вирусологи международных организаций говорили о существовании так называемых скрытых переносчиков.

Как утверждает исследователь инфекционных заболеваний Колумбийского университета и соавтор исследования о распространении коронавируса в журнале Science Джеффри Шэман, именно носители вируса, не проявляющие симптомов заболевания, являются основными распространителями, так как их сложно вычислить.

Всего в мире, по данным университета Джона Хопкинса, COVID-19 заразились 2,33 млн человек, из них умерла почти 161 тысяча человек, но почти 600 тысяч человек полностью излечились.