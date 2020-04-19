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Художница из Бобруйска стала лауреатом престижного международного фестиваля

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  • 19.04.2020, 15:41
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Художница из Бобруйска стала лауреатом престижного международного фестиваля
Юлия Кравец

Победу Юлий Кравец посвятила своей маме, которая работает медсестрой.

Юлия Кравец стала лауреатом 1-й степени международного фестиваля «ArtFest», представив свою работу «Противостояние» на тему пандемии в номинации «Изобразительное творчество», пишет «Вечерний Бобруйск».

Юлии 30 лет, родилась и выросла в Бобруйске. Рисовать начала давно, но никаких специальных курсов и обучения не проходила, во всем разбиралась сама. Работы накапливались, но принимать участие в конкурсах девушка не спешила.

– Раньше я сомневалась в своем уровне мастерства, думала, еще год-два и тогда уж точно поучаствую в каком-нибудь конкурсе или выставке, – вспоминает Юлия. – Свои работы начала продавать еще во время учебы в университете. А впервые принять участие в выставке решилась всего пару лет назад.

Фестиваль «ArtFest» проходил дистанционно 10-11 апреля, Юля и не думала участвовать, но заведующая отделом художественного творчества Дворца искусств Наталья Куликова уговорила и помогла оформить заявку.

– Наверное, мне нужен был толчок или даже «пендель», – смеется Юлия. – До последнего я не надеялась на победу, но спокойно ждала результатов. Будь что будет, зато получу опыт – думала я. Единственное, о чем жалею, что из-за дистанционного участия не смогла познакомиться и пообщаться с другими участниками, увидеть, с кем я соревновалась.

Работа Юлии Кравец «Противостояние»

Юлия признается, что ее всегда привлекала тема медицины. Вот и на своей картине «Противостояние» она изобразила средневекового доктора, который сражается с эпидемией чумы.

– Эту победу я посвящаю своей маме, она медсестра в больнице. Ей сейчас трудно, она попала на передовую, – рассказывает Юлия. – Всегда восхищалась ею, иногда кажется, что она готова спасти весь мир. Очень обидно, когда повсюду говорят «спасибо врачам», «поможем врачам» и забывают об остальных медицинских работниках. Ведь всю грязную и самую трудную работу делают медсестры, они больше всего находятся с больными, работают практически без сна и отдыха. Хочется, чтобы все это быстрее закончилось, и мама смогла отдохнуть. Она была рада моей победе даже больше, чем я...


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