В стране катастрофа 13 Денис Казакевич

19.04.2020, 15:51

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Денис Казакевич

К этому привели преступное бездействие Лукашенко и некомпетентность Караника.

В Беларуси эпидемия коронавируса в разгаре. Действия Минздрава напоминают фильм «Чернобыль». Упорное нежелание замечать очевидное и запоздалая реакция привели к многочисленным жертвам, которых можно было бы избежать.

После недель откровенной лжи министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник признал, наконец, что карантинные мероприятия эффективны: «В большинстве случаев, меры социального дистанцирования — они работают», — заявил министр во время пресс-конференции 17 апреля.

«Мы видим по некоторым регионам [есть] четкая связь: вначале католическое Вербное воскресенье, а потом через 7-11 дней среди прихожан мы регистрируем увеличение количества инфицированных», — добавил Владимир Караник.

Министр не сказал про то, что примерно через три недели после всплеска заболеваемости коронавирусом неминуемо последует всплеск смертности, и что своевременное введение карантина могло бы эти жизни сохранить.

На выходные 25-28 апреля Владимир Караник фактически призвал белорусов самостоятельно ввести временный карантин: «Мы бы просили всех оставаться в местах проживания и максимально ограничить общение».

Министр рассказал о возможных страшных последствиях несоблюдения карантинных мер: «И в православии и в католичестве есть еще другие дни, когда можно вспомнить ушедших, когда можно привести в порядок могилы без риска для того, чтобы этих могил стало больше». Правда, потом фразу о возможном появления новых могил вырезали из цитаты, приведенной в официальном телеграм-канале Минздрава.

Пресс-конференция 17 апреля окончательно подтвердила, что цифры о «зарегистрированном количестве человек с наличием коронавирусной инфекции», которые проводит Минздрав, никак не отражают реальную ситуацию, потому что они не включают больных с «пневмонией».

Говоря о вспышках коронавируса в Витебске и в Докшицах, министр неоднократно употреблял слово «пневмония». Так же и в своем приказе от 15 апреля Караник пишет о пациентах с «пневмонией» для работы с которыми медработникам необходимы средства индивидуальной защиты.

Официальная статистика по коронавирусу использует эвфемизм «число пациентов с пневмонией и число пациентов с подтвержденной COVID инфекцией». Реальные цифры заболеваемости и смертности, которые включают в себя «пневмонию», Караник скрывает. Он сказал только, что «в Докшицах количество пневмоний выше чем в среднем в других районах».

Караник не подтвердил, что медработники обеспечены средствами защиты, вместо этого он сказал: «Мы регулярно получаем сводку по всем регионам».

Министр сообщил, что самолет со средствами защиты приземлился в Минске 17 апреля и, что это «одна фактически из первых поставок, для того, чтобы защитить медицинских работников».

Эпидемия в разгаре, а средства защиты для медиков появляются в стране только во второй половине апреля. Для работы с коронавирусом необходимы FFP2 и FFP3 респираторы, которые нужно было закупить заранее. Однако, государство бросает медработников как пушечное мясо на борьбу с коронавирусом, без защиты.

Респираторы куплены за счет частных пожертвований, а также подарены Китаем в качестве гуманитарной помощи.

«В ближайшее время будет решен вопрос об одноразовых медицинских масках, как для медицинских работников, так и для возможности приобретения гражданами», — сообщил министр. Получается, что, на сегодняшний день, Минздрав не предоставил медработникам даже одноразовые маски?

Когда не обеспечена, хотя бы, минимальная безопасность работы, то многочисленные смерти среди медперсонала, к сожалению, неизбежны.

Трагической ошибкой было заставить не обеспеченных элементарными средствами защиты медработников транспортировать и помещать в больницы здоровых контактов первого уровня, и больных коронавирусом. Когда заражаются медики, то больницы, поликлиники, машины скорой помощи превращаются в рассадники инфекции.

Теперь, по новому приказу министра, пациенты с нетяжелым течением болезни должны будут лечится на дому — Караник пытается бороться с грозной проблемой, которую сам же и создал.

А что с тяжелыми больными? Караник говорил об экспресс-тестах: «Они будут использоваться в приемных отделениях стационаров, для того, чтобы разделить потоки движения пациентов с обычной бактериальной пневмонией либо с другой вирусной инфекцией и пациентов с коронавирусной инфекцией, для того, чтобы не допускать пересечения потоков пациентов». Это правильные слова, но это все в будущем времени: по словам министра, поставка экспресс-тестов планируется «на следующей неделе», да и то в скромном количестве в 100 000 (нужно в десятки раз больше).

На сегодняшний день, если в больницы попадают пациенты с пневмониями без COVID-инфекции, то они заражаются вирусом от других пациентов и от медперсонала.

В стране катастрофа. Карантин не введен, время упущено, жизни, которые можно было бы спасти, не спасены. Минздрав не подготовился к эпидемии и неуклюже учится на своих ошибках. Преступное бездействие Лукашенко, некомпетентность Караника привели к такой ситуации, когда гарантированно будут тысячи жертв.

Чиновники могут называть это по разному: смерти от «пневмонии», от «хронических заболеваний» или от чего-нибудь еще. Вопрос в том, перейдет ли счет жертв на десятки и сотни тысяч.

Минздрав ведет сейчас страшную гонку со временем: главная задача в том, чтобы успеть обеспечить респираторами и другими средствами защиты медработников и обслуживающий персонал до того, как начнется коллапс системы здравоохранения.

Денис Казакевич, «Фейсбук»