Российский «Титаник» приплыл 3 Игорь Эйдман

19.04.2020, 16:08

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Игорь Эйдман

За время эпидемии власти сменили уже несколько пропагандистских пластинок.

Если бы российские пропагандисты работали на владельцев Титаника, они вначале заявили бы, что надвигающийся айсберг "нам только на пользу"; потом, что никакого столкновения не было, просто айсберг решил выразить Титанику благодарность за "великую Победу" над Гольфстримом и случайно задел корабль при приветственном поклоне.

И только после того, как во всех мировых газетах появились бы фотографии тел утонувших пассажиров, пропагандисты, наконец, признали "незначительные жертвы", которых "было бы намного больше, если бы не мудрость и прозорливость владельцев и капитана". Примерно так российское ТВ освещает эпидемию короновируса.

Последний пример. Официальный представитель "эпидемического" информационного центра Александр Мясников заявил: "России "в кои веки повезло" с коронавирусом. В РФ смертность от COVID-19 в разы меньше, чем в ФРГ – и новая зараза явно щадит нашу страну". Объяснил он этот феномен "преимуществами российской системы здравоохранения".

Даже по официальным данным (я уже не говорю о том, что множество случаев списывают на "внебольничную пневмонию") в России сейчас 33 008 зараженных и 273 погибших. В Германии примерно столько же зараженных (32 991) было 24 марта. Однако погибших на этот день там было существенно меньше, чем в России (при таком же числе заболевших) – 159 человек. Таким образом летальность при короновирусе в РФ существенно выше. Россия сейчас быстро догоняет Германию по числу больных. Есть все шансы догнать и перегнать немцев и по смертности (числу умерших к общему числу населения) от Ковид-19.

За время эпидемии власти сменили уже несколько пропагандистских пластинок.

1. Это божье наказание. И вообще там – бардак, а у нас – порядок. Нас беда не коснется.

2. И к нам, братцы, проникла зараза из-за границы. Но у нас не будет взрывного роста и скоро все успокоится.

3. У них – "ужас, ужас", а у нас непросто, но все под контролем. Спасибо Путину за это!

4. Да, у нас идет рост зараженных, зато смертность ниже, чем "у них". Спасибо родному здравоохранению и лично товарищу Путину, не дают (пока) умереть!

А пока сбываются худшие предсказания. В России рекордные темпы роста эпидемии, по скорости удвоения числа зараженных с ней может конкурировать только Беларусь. Скрыть экспонентарный рост распространения инфекции уже невозможно. Остается только мухлевать с числом умерших.

При таком развитии событий закончиться телецирк может так. В эфир, трясясь от лихорадки, выйдет последний, еще держащийся на ногах пропагандист; захлебнувшись кашлем, уже не сможет прочесть очередную заготовленную ложь; с трудом отдышавшись, закричит срывающимся голосом в камеру: "Умерли все. Остался только один Володя Соловьев. Заберите меня отсюда. Домой, в Италию хочу!". И разрыдается.

Игорь Эйдман, «Главред»