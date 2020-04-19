Путинская система впала в ступор 2 Эль Мюрид

19.04.2020, 16:45

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Российский правитель не понимает, что делать дальше.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точного прогноза по развитию ситуации в России с коронавирусом быть не может. По словам Пескова, руководители профильных медицинских организаций и медики формулируют точку зрения, которую передают в штаб и затем президенту РФ. "Конечно, точного прогноза здесь быть не может. Решения принимаются по ситуации в зависимости от темпов роста заболеваемости", — отметил он.

То, что никакого стратегического планирования в современной России нет, уже давно известно. Проблема в том, что и ситуативное отсутствует как явление. Песков, по сути, еще раз это подтверждает. Говоря о том, что прогноза нет и даже "быть не может", он отвечает всем, кто самозабвенно рассказывает, что наверху всё знают, у них вся информация, у них миллионы специалистов и экспертов.

Вопрос - зачем это всё вам, если обладая и тем, и другим, и третьим, вы неспособны на прогнозирование ситуации? И, кстати, если у вас нет прогноза - то как вы вообще действуете? Как юные натуралисты, которые тыкают палкой в муравейник и с интересом наблюдают, как начинают бегать туда-сюда муравьи? Ну так страна - это не муравейник, а 140 миллионов человек - не подопытные.

Проще говоря, введенные сегодня меры, наступающий экономический коллапс - это не потому, что власть понимает, что делает, а наоборот - потому что она не понимает, что делать. И делает лишь для того, чтобы вообще что-то делать.

Проблема только в одном - президент РФ не желает брать на себя ответственность, бежит от нее в бункер. А потому не вводит нормативный режим борьбы с эпидемией, перекладывая ответственность на подчиненных. Которые поставлены перед невозможностью проведения штатных мероприятий, так как не уполномочены на объявление режима ЧС. Замкнутый круг.

Россия - персоналистская диктатура. Что создает очевидную проблему: если диктатор вдруг в критической ситуации оказывается банальным трусом, то вся система впадает в ступор и начинает бегать кругами, как курица с отрубленной головой. Какие уж там прогнозы, о чем вы?

Эль Мюрид, «Главред»