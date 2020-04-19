Сотрудник ЦРБ в Докшицах: Только в нашей больнице 122 подтвержденных случая коронавируса 3 19.04.2020, 16:50

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Фото: «Радыё Свабода»

Смерти от пневмонии в список умерших от COVID-19 не вносят, чтобы не портить статистику.

Сотрудник Докшицкой центральной районной больницы сообщил телеграм-каналу «Баста» о том, что на сегодняшний день у 122 пациентов учреждения диагноз Covid-19 подтвержден.

- 122 подтвержденных случая Covid-19, 10 смертей от коронавируса. Это только Докшицкая ЦРБ. Есть еще зараженные из района в больницах в Бегомле и Крулевщизне. Часть больных отправили домой, на самоизоляцию. Также еще есть смерти от пневмонии, их в список умерших от Covid-19 не вносят, чтобы не портить статистику, - сообщил сотрудник Докшицкой ЦРБ.

- Пожилой сосед умер от пневмонии в Докшицкой районной больнице. Завтра похороны, в закрытом гробу – так врачи посоветовали хоронить, - сообщил житель Докшиц.

- Четверо работников санитарно-эпидемиологической службы Докшицкого района госпитализированы. У всех подтвержден коронавирус, - сообщает еще один источник из Докшицкой центрально районной больницы.

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