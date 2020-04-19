Крупье анонимно рассказал о своей работе в белорусском казино 4 19.04.2020, 17:21

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С чем сталкиваются работники игорных заведений?

В проект «Без лица» на сайте onliner.by пришел человек, который захотел рассказать о своем опыте работы крупье в казино.

О 400 долларах зарплаты со старта в 2012 году, об азартных игроках из 90-х, долгах, кредитах и моральной стороне вопроса. «Как-то за один полет шарика я сняла со стола в районе 90 тысяч долларов. Тридцать секунд полета шарика, и 90—100 тысяч нет», — рассказывает герой в видео.