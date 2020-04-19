На всех выездах из Пинска дежурят совместные патрули ГАИ и сотрудников санэпидемслужбы 6 19.04.2020, 17:25

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На дорогах проверяют всех, кто въезжает в город.

На всех выездах из Пинска дежурят совместные патрули ГАИ и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы. На дорогах, ведущих в райцентр с трассы Брест-Гомель и из Лунинца проверяют всех, кто въезжает в город.

Об этом телеграм-каналу «Баста» сообщили жители Пинска.

- Со вчерашнего дня патрули ГАИ и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы стоят на въездах из Пинска на Столин, Молотковичи и Лунинец. Вчера останавливали выборочно, измеряли температуру, сверялись со списками тех, кто должен быть на самоизоляции. Сегодня проверка посерьезней. На дорогах, ведущих в Пинск с трассы Брест-Гомель и из Лунинца проверяют всех, кто въезжает. Многих разворачивают, - пишет житель Пинска.

- Сосед ехал из Микашевичей. На въезде в Пинск, возле Галево, его остановили, проверили паспорт, сказали, что в город нельзя. Выехал, объехал город, заехал по другой дороге, через Садовый, - пишет другой житель Пинска.

Телеграм-каналу продолжают поступать сообщения из Лунинецкого и Пинского районов о сложной ситуации в связи с эпидемией коронавируса.

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