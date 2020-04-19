Врач минской больницы: Ждем наплыва пациентов в мае 9 19.04.2020, 17:59

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Между тем, люди в больнице с COVID-19 и пневмонией на ИВЛ уже пролечены всем, чем только можно, а динамики нет.

"Ждем наплыва пациентов в мае и превращения текущих 600 человек в 1200" – так врач из минской больницы, в которой лежат пациенты с Covid-19 отреагировала на сегодняшние массовые скопления людей в храмах. Телеграм-канал «Баста» приводит несколько цитат медиков из соцсетей:

"Читаем сейчас новости с коллегами и хватаемся за голову, ждём наплыва пациентов в мае и превращения текущих 600 человек в 1200. Между тем, те люди, которые лежат с COVID-19 и пневмонией на ИВЛ, уже пролечены всем, чем только можно, а динамики нет, и реаниматологи в печали".

"Да, вперёд, давайте сгоняем освятим куличи и яйца, потом съездим на Радуницу, разнесем коронавирус ещё дальше. То-то я смотрю, к земле всех тянет".

"Народ, ещё никогда моё желание доучить язык и свалить подальше не было настолько осязаемым. Продолжайте в том же духе!"