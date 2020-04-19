Фотофакт: «Скорые» забирают минчан с подозрением на коронавирус 19.04.2020, 18:15

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Свежие фото из Минска.

Читатели прислали телеграм-каналу «Баста» фотографии на которых видно, как специалисты на машинах скорой помощи забирают людей из домов.

Телеграм-канал сообщает, что фото сделаны на улица Матусевича, 21 и улице Ежи Гедройца, 18.

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