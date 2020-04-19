закрыть
19 апреля 2020, воскресенье, 18:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Фотофакт: «Скорые» забирают минчан с подозрением на коронавирус

  • 19.04.2020, 18:15
  • 1,074
Фотофакт: «Скорые» забирают минчан с подозрением на коронавирус

Свежие фото из Минска.

Читатели прислали телеграм-каналу «Баста» фотографии на которых видно, как специалисты на машинах скорой помощи забирают людей из домов.

Телеграм-канал сообщает, что фото сделаны на улица Матусевича, 21 и улице Ежи Гедройца, 18.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники
Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович