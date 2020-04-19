Ученые рассказали, почему Земля вращается 21 19.04.2020, 18:42

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Наша планета, как известно, движется против часовой стрелки.

Все мы знаем, что Земля вращается. Однако почему? Почему все в Солнечной системе вращается? И почему практически все вращается в одном и том же направлении? Это не может быть совпадением. Земля, как известно, движется против часовой стрелки. То же самое и с Солнцем, и с Марсом, и прочими планетами, пишет lenta.ua.

4,54 миллиардов лет назад наша Солнечная система сформировалась внутри водородного облака, что свойственно и туманности Ориона (Orion Nebula), и туманности Орла (Eagle Nebula). Затем произошел толчок, будто от ударной волны близлежащей сверхновой, и это заставило область холодного газа направиться внутрь через свою собственную гравитацию. После этого облако начало вращаться. Но почему?

Подумайте об отдельных атомах в водородном облаке. Каждая частица имеет свою собственную инерцию, когда она проходит через вакуум. У всех атомов возникает необходимость в уравнивании своей инерции. Свести цифру к нулю – неправдоподобно. Так, прото Солнечная система стала вращаться все быстрее и быстрее со своими частицами, имеющими равную инерцию.

Солнце сформировалось из расширенного образования в центре диска. Далее сформировались планеты. Они унаследовали свое вращение у солнечной системы в целом. Таким образом, Земля вращается по той причине, что она сформировалась в аккреционном диске водородного.