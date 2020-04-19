«Происходит открытый геноцид белорусов» 9 19.04.2020, 18:52

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Фото: kp.by

Крик души волонтера из Минска, который занимается помощью медикам.

«Медики ждут вас после Пасхи. Так через неделю будут выглядеть легкие доброй половины тех, кто сейчас ходит отмечать праздник». Волонтер из Минска, который занимается помощью медикам, опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме красноречивый снимок, пишет телеграм-канал «Баста».

Его подписчики поделились своим мнением о том, почему многие белорусы, несмотря на призывы врачей, сегодня пошли в церкви.

- В основном, это пожилые люди, которые смотрят БТ и не умеют пользоваться интернетом. А белорусское телевидение несет пропаганду, говорит, что всё под контролем, что это не страшно. Сейчас происходит открытый геноцид пожилого поколения. Власть открыто совершает преступление против народа, - пишет один из подписчиков.

- У отца товарищ скончался в больнице за три дня, в таких же случаях всем ставят пневмонию, тела близким не отдают, только показывают место захоронения. В итоге эти люди все равно устраивают поминки и приглашают туда знакомых и коллег погибшего, ведь даже в этих случаях самоизоляцию не особо воспринимают, раз вокруг все убеждают что всё в порядке, - пишет другой подписчик.

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