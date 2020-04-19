Фотофакт: Пасхальный Киев на карантине 3 19.04.2020, 19:01

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Фото: Kristina Berdynskykh / Facebook

В праздничный день на улицах украинской столицы пусто.

Журналистка «Нового времени» Кристина Бердинских опубликовала фото пустых из-за карантина улиц Киева в Пасху.

Она отметила, что фотографии сделаны между 14:00 и 15:00 в воскресенье, 19 апреля.

По меньшей мере до 24 апреля по всей Украине продолжается карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса.

На Пасху-2020 богослужения в большинстве церквей впервые проходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

Перед праздником украинская власть неоднократно призывала людей не идти в церкви, а смотреть богослужения онлайн, чтобы предотвратить вспышку заболеваемости.

Одной из причин резкого всплеска заболеваемости коронавирусом 17−18 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал посещение верующими церквей на Вербное воскресенье вопреки рекомендациям не делать этого.

По состоянию на утро 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая инфицирования.

Фото: Kristina Berdynskykh / Facebook

Фото: Kristina Berdynskykh / Facebook

Фото: Kristina Berdynskykh / Facebook

Фото: Kristina Berdynskykh / Facebook

Фото: Kristina Berdynskykh / Facebook

Фото: Kristina Berdynskykh / Facebook