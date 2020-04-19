Студенты-медики: Работающих в больницах просят выселиться из общежитий 11 19.04.2020, 19:30

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Студенты БГМУ столкнулись с необычной и сложной ситуацией.

Студенты 10-го общежития Белорусского государственного медицинского университета рассказали tut.by, что столкнулись с необычной и сложной ситуацией: будущие медики, которые сейчас работают в больницах в качестве среднего медперсонала, должны в ближайшие дни выселиться из общежития. Студенты говорят, что такую информацию до них довели вечером в пятницу — правда, все происходило в личных беседах.

— Никаких официальных документов нам не давали, — говорит студентка БГМУ Светлана (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим). — Нам дали такую информацию: все работающие в системе здравоохранения студенты должны покинуть общежитие для предотвращения распространения инфекции. Сказали, ищите себе жилье, снимайте квартиру, живите в гостинице, у друзей, родственников или знакомых.

Еще один студент Сергей (имя также изменено. — Прим), который живет в 10-м общежитии, рассказывает, что в минувшую пятницу в комнаты стали приходить старосты этажей и в личной беседе просили всех, кто работает в учреждениях здравоохранения, до понедельника или до первого дежурства выехать из общежития.

— Дело в том, что две недели назад нас [10-е общежитие БГМУ] закрыли на карантин. Дней пять назад пришла информация из деканата, что все студенты после окончания карантина — то есть те, кто условно здоров, — могут уехать по домам, чтобы не находиться в Минске. Но всем желающим предложили трудоустроиться: старшие курсы могут работать медсестрами и фельдшерами, 2−3 курс — санитарами. Это обычная практика, она была и раньше. Так можно найти себе рабочее место в дальнейшем, познакомиться с коллективом, например.

Потом появились списки, куда надо было записаться всем работающим. В пятницу с утра всех студентов из списка, говорят студенты, стали обзванивать из деканата: мол, так как сложная эпидемиологическая ситуация, тем студентам, которые работают, желательно не находиться в студенческом общежитии, а просить в учреждениях здравоохранения, где они работают, временное жилье. Ребята говорят, что на их работе «все старшие медсестры и заведующие отделений в шоке, потому что их о такой ситуации никто не предупреждал».

По словам Сергея, в 10-м общежитии — около сотни работающих студентов с разных курсов.

— Сейчас кто-то берет отпуск за свой счет, чтобы остаться в общаге, кто-то увольняется. Кто-то хочет продолжать работать и думает, как выкрутиться. Но тут все зависит от учреждения, где ты работаешь. Если фельдшером на скорой — там ничего не могут предоставить. Если брать то учреждение, где работаю я, то нас пообещали записать в список нуждающихся в жилье, и вроде бы могут заселить в гостиницу. Но когда это будет — неизвестно, а съехать надо в понедельник.

Светлана также рассказывает, что сейчас большинство студентов действительно ищут себе жилье или пытаются взять максимально возможный отпуск за свой счет, а кто-то пытается уволиться.

— Хотя не всех отпускают. Кадры сейчас нужны всем. Особенно сложно сейчас что-то делать тем, у кого начальники (старшие медсестры или фельдшеры) сами заболели, — рассказывает девушка.

Сергей добавляет, что если в 10-ке съехать предложили работающим студентам, то в другом общежитии наоборот — тем, кто не работает.

— Сейчас в университете — дистанционное обучение. Как минимум еще неделю мы будем учиться в таком режиме, — говорит Сергей.