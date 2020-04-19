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Папа Римский поздравил отмечающих православную Пасху

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  • 19.04.2020, 19:37
Папа Римский поздравил отмечающих православную Пасху
Фото: Reuters

Глава Святого престола предостерег от заражения вирусом безразличия и эгоизма во время пандемии COVID-19.

Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой всех православных христиан. Глава Святого престола выступил с полуденной молитвой в одной из римских церквей в воскресенье, 19 апреля, пишет «Немецкая волна».

Понтифик поздравил также тех католиков, кто отмечает Пасху вместе с православными. По его словам, подобное братство способствует утешению и там, где христиане составляют меньшинство.

Папа Pимский не оставил без внимания ситуацию с пандемией COVID-19. Глава Святого престола предостерег от заражения "вирусом безразличия и эгоизма", который не признает границы и не различает национальности. Он также призвал "искоренить неравенство и избавиться от несправедливости, которые угрожают здоровью всего человечества".


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