Гомельчанка: По коронавирусу власти дают информацию ни о чем 19.04.2020, 19:45

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Официальных сведений по коронавирусу именно в Гомельской области вообще нет.

Гомельский горисполком считает, что в городе «достаточно информации» вокруг складывающейся эпидемиологической обстановки с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 18 апреля в адрес правозащитника Леонида Судаленко сообщил зампред исполкома Виталий Атаманчук, пишет «Гомельская весна».

В ответе чиновник ссылается на главное управление здравоохранения Гомельского облисполкома, областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и городской центр гигиены, эпидемиологии, где по его словам функционируют ежедневные горячие телефонные линии.

«Подробную информацию о эпидемиологической ситуации по поводу распространения коронавирусной инфекции в Гомеле и Гомельской области можно получить на сайте Минздрава – minzdrav.gov.by», - добавляет Виталий Атаманчук.

Журналисты обратились к независимой журналистке в регионе Алене Германович с вопросом, достаточно ли широко чиновники освещают ситуацию вокруг распространения короновирусной инфекции в Гомеле и регионе.

«Что касается именно Гомельской области, то официальной информации вообще нет. Раз в неделю тот же Минздрав дает "голые" цифры по области, статистику и все! Все районные больницы отправляют в пресс-службу облисполкома. Но увы, там дают информацию «ни о чем». Отвечают, к примеру, что "в области зарегистрированы единичные случаи заболеваний среди медиков" и все. Между тем, мы знаем, медики болеют, но им запрещено "распростаняться" и общаться с независимыми СМИ», - прокомментировала ситуацию независимый журналист.

Напомним, 2 апреля правозащитник и юрист гомельского отделения ПЦ «Весна» Леонид Судаленко направил в горисполком обращение по вопросу ухудшающейся с каждым днем ситуации вокруг распространения коронавирусной пандемии в регионе.

Во избежание возможных дезинформаций и даже паники среди населения он просил руководство города в безотлагательном порядке создать круглосуточную прямую линию, где каждый и в любое время в режиме онлайн мог задать ответственным представителям здравоохранения вопросы и получить на их компетентные ответы. В обращении также содержалась просьба обязать областное управление здравоохранения проводить ежедневные публичные отчеты о складывающейся в городе и регионе во время эпидемии ситуации с обязательным указанием актуальной статистики заболевших, вылечившихся и умерших граждан.