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Иммунитет сам «убивает» легкие: инфекционист назвала главную опасность коронавируса

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  • 19.04.2020, 19:58
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Иммунитет сам «убивает» легкие: инфекционист назвала главную опасность коронавируса

В первый день госпитализации могут быть поражены только нижние доли легких, а на следующий день - полностью два легкие.

Украинский врач-инфекционист Оксана Чемич заявила, что иммунная система человека сама поражает легкие, поскольку пытается уничтожить коронавирус, который в них попал. Об этом она рассказала "Апострофу".

"Группа коронавирусных болезней встречается людям не впервые. Еще с 2002 года мы знали о SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и с 2015 об MERS (ближневосточный респираторный синдром, известный также как "верблюжьих грипп"), но тогда до стран Европы эти заболевания не дошли. SARS-CoV-2 или он же COVID-19 является новой разновидностью вируса, подняв на уши весь мир, вызвав пандемию", - рассказала она.

По ее словам, его особенность в том, что его непосредственной мишенью являются легкие.

"Этот вирус вызывает воспаление, а затем цепочка идет таким образом, что собственная иммунная система человека, пытаясь уничтожить вирус, начинает поражать легкие, работая против воспаленных клеток. Производится большое количество медиаторов воспаления и это способствует тотальному поражению легких. На медицинском языке это называется цитокиновый шторм", - обращает внимание Чемич.

Воспаление такого типа прогрессирует очень быстро.

"Например, в первый день госпитализации могут быть поражены только нижние доли легких, а на следующий день - полностью две легкие. Это интерстициальная пневмония, изменения при которой врач не может услышать с использованием фонендоскопа, поэтому таким пациентам нужно делать КТ органов грудной клетки, или рентгенологическое обследование", - рассказала врач.


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