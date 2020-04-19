Минские рестораны продолжают закрываться на карантин 19.04.2020, 20:27

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Пока власти бездействуют, белорусы самоизолируются.

За последние две недели tut.by уже дважды публиковал список минских заведений, которым пришлось временно закрыться. Но, кажется, в сложившейся ситуации подобные сводки с ресторанных полей становятся скорее чем-то повседневным, чем удивительным. Еще с десяток мест ушли на вынужденные каникулы.

L’angolo Italiano

Фото: tut.by

Ресторан итальянской кухни с Раковской, 36. ушел на каникулы около недели назад. В соцсетях администрация написала, что это вынужденный шаг. «Скоро увидимся и будем радовать вас вкусными блюдами, прекрасным настроением и атмосферой уюта и тепла». А для любителей кухни Италии поделились новостью о том, что в ресторане от тех же создателей La Scala запускается доставка итальянских блюд от шеф-повара Иньяцио Роза.

«Мука»

Фото: tut.by

В кафе «Мука», что находится на проспекте Независимости, 43, и специализируется на пельменях и варениках ручной работы, трудились до 15 апреля. Пока не закончилась закупленная у поставщиков продукция. «Уходим в отпуск на месяц-другой в связи с ситуацией в мире. Всем желаем здоровья», — написали в Instagram владельцы.

Ресторан ODI (но не кофейня-кондитерская)

Фото: tut.by

Ресторан европейской кухни с проспекта Независимости, 12, тоже закрыт с прошлой недели. Планируется, что это продлится до 30 апреля. Важно отметить, что кофейня-кондитерская ODI, которая располагается при ресторане, функционирует.

«Синяя коза»

Фото: tut.by

Бар «Синяя Коза» с Революционной, 7, перестал работать еще две недели назад из-за непонятной ситуации. Еще — чтобы уберечь себя и гостей от возможных последствий. «Уходим на карантин и самоизоляцию. Берегите себя», — сообщают владельцы. А еще призывают соблюдать дистанцию, мыть руки и оставаться дома.

«Банки-Бутылки»

Фото: tut.by

Бар с Интернациональной, 25а, «Банки-Бутылки», в котором изначально сократили режим работы до двух дней (пятницы и субботы), неделю назад все-таки полностью закрыли на каникулы. Владельцы написали, что в апреле тусовочное место работать не будет. «Встретимся, когда все это закончится», — анонсировали они.

Vinie Jones Pub

Фото: tut.by

Спортивный паб Vinie Jones с Интернациональной, 33, ушел на карантин около недели назад и на неопределенный срок. «Как только будет возможность — мы вернемся и будем вас радовать отличной атмосферой английского паба, вкусной едой и любимыми напитками», — сообщили в соцсетях заведения.

«Яркальян»

Фото: tut.by

Кальянная, что находится в Троицком предместье на улице Старовиленской, 10, из-за ситуации с коронавирусом закрылась еще две недели назад. Как долго место не будет функционировать, неизвестно. «Мы надеемся, что в скором времени сможем открыть двери. Крепкого здоровья вам и вашим близким», — сказано в Instagram. А пока бренд решил предлагать минчанам аренду приборов для курения.

Паб «Пена»

Фото: tut.by

В начале прошлой неделе вынужденно закрылся и паб с улицы Куйбышева, 45. В Instagram «Пены» появилось сообщение, что администрация хочет позаботиться о гостях и сотрудниках. «Поэтому с целью безопасности уходим на каникулы. Надеемся на скорейшее возвращение, а вы берегите себя!»

Back Door

Фото: tut.by

Киберспорт-бар с Октябрьской, 16/3, тоже временно закрылся. И это несмотря на то, что изначально владельцы обещали, что место будет работать хотя бы по выходным. «Закрываем свои двери, чтобы переждать. Мы уже очень скучаем, и это очень сложное решение, но верное, ведь мы заботимся о здоровье наших гостей и нашей команды. #stayhome милый друг!».

Ресторан белорусской кухни Draniki с улицы Свободы, 4, тоже не работает. На какой срок это затянется, неизвестно.