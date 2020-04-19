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Фотофакт: Украинские военные на Донбассе отметили Пасху

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  • 19.04.2020, 20:35
Фотофакт: Украинские военные на Донбассе отметили Пасху
Фото: Forces Operation/ Facebook

Пасхальное утро украинские герои встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы.

19 апреля во всех подразделениях операции Объединенных сил на Донбассе отметили Пасху, пишет gordonua.com.

"Пасхальное утро украинские защитники встретили в окопах на передовой, на боевых позициях и в местах несения службы. Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими вознесли молитву за возвращение мира и процветания страны, за здоровье и благополучие всего украинского народа", – сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС. Военных угощали традиционными пасками, крашанками и писанками.

Фото: Forces Operation/ Facebook
Фото: Forces Operation/ Facebook
Фото: Forces Operation/ Facebook
Фото: Forces Operation/ Facebook
Фото: Forces Operation/ Facebook
Фото: Forces Operation/ Facebook
Фото: Forces Operation/ Facebook

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