В штате Нью-Йорк разрешили заключать браки онлайн 19.04.2020, 21:22

Теперь жители американского штата могут жениться в режиме видеоконференции.

В американском штате Нью-Йорк гражданам разрешили заключать браки дистанционно, сообщил 18 апреля губернатор штата Эндрю Куомо, информирует его пресс-служба, пишет gordonua.com.

В связи со вспышкой коронавируса процедуру теперь можно проводить онлайн, в режиме видеоконференции, что ранее было запрещено. Закон штата требовал личного присутствия на церемонии тех, кто вступает в брак, и чиновника, регистрирующего бракосочетание.

Многие брачные бюро временно закрыты из-за пандемии COVID-19, что не позволяло жителям штата получить разрешение на брак, отмечает пресс-служба.

В штате Нью-Йорк за последние 24 часа было подтверждено 7090 новых случаев заражения коронавирусом (в общей сложности – 236 732), количество жертв эпидемии достигло 13 362. Хотя показатели заболеваемости и смертности снижаются, Нью-Йорк остается самым пострадавшим от коронавирусной инфекции штатом США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,34 млн, из них 161,3 тыс. умерли, почти 600 тыс. выздоровели.

США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения (735,2 тыс.) и связанных с COVID-19 смертей (39 тыс.).