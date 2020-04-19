За 6 дней количество «пневмоний» в Ушачском районе увеличилось более чем на 50% 1 19.04.2020, 22:27

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Фото: «Радыё Свабода»

В больнице всего несколько аппаратов ИВЛ.

10 апреля главный врач Ушачской районной больницы Сергей Моисеев сообщил газете «Патриот», что 35 пациентов лечатся c «пневмонией». 16 апреля районная газета сообщила о 53 пациентах с «пневмонией», двое из которых была на искусственной вентиляции легких, передает «Радыё Свабода».

Позже этот материал был удален с сайта газеты «Патриот», но остался в памяти Google.

«В настоящее время в реанимационном отделении, рассчитанном на шесть коек, установлены четыре аппарата ИВЛ, еще два есть в запасе», - сказал 10 апреля главный врач Моисеев.

Он также отметил, что один аппарат искусственной вентиляции из Ушачей был передан Докшицам, где ситуация с коронавирусом является одной из худших в регионе.

Население Ушачского района составляет менее 14 тысяч человек. Первоначально тяжелая ситуация с коронавирусом и пневмонией возникла в Витебске, затем распространилась на Докшицкий, Бешенковичский, Лезненский, Шумилинский районы. Теперь Ушачский район присоединился. Тревожные новости поступают также из Поставского района, Орши, Полоцка и Новополоцка.