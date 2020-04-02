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Белорусский Бергамо

  • 2.04.2020, 7:35
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Белорусский Бергамо

Что происходит в столице «Славянского базара» Витебске.

Уже несколько дней областной центр на севере страны называют «Белорусским Бергамо». Однако такая аналогия наиболее популярна у жителей других регионов. Местные жители тоже встревожены, но не настолько, чтобы массово надеть маски и перчатки перед выходом на улицу. Прохожего в маске можно найти, но не на каждом шагу, и это в основном молодые люди, а не так называемая «группа риска», пишет «Радыё Рацыя».

Витебск - не закрытый город: здесь нет блокпостов на дорогах, и междугородный транспорт ходит в обычном режиме. Самые тревожные объекты сегодня - больницы, предназначенные для больных пневмонией. В городе таких четыре, и они заполнены. Точных сведений о количестве тех, кто заболел, выздоровел или умер, официальные медиа не предоставляют.

Эпидемиологические службы определили порядок, как хоронить умерших, у которых обнаружен коронавирус. В качестве причины смерти эту болезнь в документах не отмечают, но тело погибшего и гроб обрабатывают антисептическими средствами, и открывать гроб на кладбище запрещено. Только самые близкие родственники могут присутствовать во время похорон. Согласно этим требованиям, в Витебске похоронили актера, заслуженного артиста Беларуси Виктора Дашкевича, скончавшегося ночью с 30 на 31 марта. О том, что у него был обнаружен коронавирус, стало известно 26-го, но только вчера театр был закрыт, и все сотрудники были отправлены в отпуск. Следующим отменил спектакли и театр «Кукла». Согласно объявлению на сайте театра, «из-за низкой загруженности зрительного зала».

Как ранее сообщал Charter97.org со ссылкой на телеграм-канал популярного блогера NEXTA, в Витебске за последнюю неделю от пневмонии умерли 22 человека.

Врачи сообщают, что все больницы города «забиты» пациентами с пневмонией.

Оппозиционный политик Анатолий Лебедько сообщил о 1200 инфицированных коронавирусом в Витебске.

Вчера прошло заседание штаба по борьбе с коронавирусом с участием министра здравоохранения Беларуси Караника.


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