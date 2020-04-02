Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе 2.04.2020, 7:43

2,237

Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь США заявил, что эти страны пытаются сбить людей с толку.

Госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил Китай, Иран и Россию в проведении «дезинформационных кампаний» в связи с пандемией коронавируса, заявив, что они хотят вызвать «замешательство» по поводу его происхождения, сообщает «Голос Америки».

Сообщения о новом штамме коронавируса, вызывающем заболевание COVID-19, впервые поступили из Уханя – крупного города в центральной провинции Китая Хубэй.

Предполагают, что источником происхождения вируса были летучие мыши, но пропагандисты из таких стран, как Китай, Иран и Россия, продвигают теории заговора о пандемии. Например, утверждается, что COVID-19 был создан и распространен по всему миру американскими военными.

«Мы видели, что не только Иран и Россия, но и Китай и другие пытаются предложить свои интерпретации», – заявил Помпео журналистам в ходе телефонного круглого стола, согласно стенограмме, опубликованной Госдепартаментом в среду.

«Интерпретации разные, но в каждой из них есть один и тот же компонент. Он состоит в том, чтобы попытаться избежать ответственности и вызвать замешательство в мире – замешательство по поводу места происхождения вируса, замешательство по поводу того, как разные страны реагируют на него, и какие страны действительно оказывают помощь по всему мире», – добавил госсекретарь.

«Нам представляется важным, чтобы эти интерпретации были скорректированы. Президент Трамп все четко расставил по местам в том, что касается части этой дезинформации, и мы тоже пытаемся заниматься этой работой. Это важно». – продолжил Помпео.

В интервью телеканалу Fox News на этой неделе президента Дональда Трампа попросили прокомментировать недавние публикации в газете Washington Post, в которых говорилось, что Китай, Иран и Россия занимаются дезинформацией, обвиняя США в провоцировании эпидемии и критикуя их усилия по борьбе с ней.

В ответ на это Трамп раскритиковал Washington Post, предположив, что ее публикациям нельзя доверять, и что в том, что касается дезинформации, «каждая страна занимается этим».

«Они занимаются этим, мы занимаемся этим, мы просто называем это по-разному. Я выступаю с очень резкими заявлениями в адрес Китая, включая китайский вирус, который циркулирует уже долгое время, и не скажу, что они в восторге от этого заявления», – сказал Трамп.

Тем временем, Госдепартамент объявил в среду, что по итогам телефонного разговора президента Трампа и президента России Владимира Путина 30 марта США согласились закупить у России необходимые им предметы медицинского назначения, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты.

В заявлении говорится, что материалы были переданы представителям Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке 1 апреля.

«В прошлом обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во времена кризисов, и, несомненно, будут поступать так и в будущем, – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Морган Оргагус. – Сейчас то время, когда мы должны объединить усилия, чтобы справиться с общим врагом, который ставит под угрозу жизнь каждого из нас».