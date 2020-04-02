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Какие хронические болезни особенно опасны во время коронавируса

  • 2.04.2020, 8:00
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Какие хронические болезни особенно опасны во время коронавируса

Узнайте, находитесь ли вы в группе риска.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 продолжает распространяться по всему миру — общее число погибших от пневмонии COVID-19 превысило 42 000. Целые страны закрыты на карантин, эпидемиологи и вирусологи не перестают призывать к самоизоляции тех, кто входит в группы риска: людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, сообщает dw.com.

Кому нужно соблюдать особую осторожность, и какие заболевания приводят к сбоям в иммунной системе?

Астма и хронические заболевания легких

Бронхиальная астма — хроническое заболевание, которое характеризуется повторяющимися приступами удушья и дыхания со свистом. Частота приступов может варьироваться от нескольких раз в день до нескольких раз в неделю. По оценкам ВОЗ, от астмы страдают 235 млн человек по всему миру. Она также является самым распространенным хроническим заболеванием у детей.

Во время приступа астмы разбухает слизистая оболочка бронхов, дыхательные пути спазмируются и сужаются, из-за чего в легкие поступает меньше воздуха. Астматикам становится тяжело сделать вдох и особенно выдох. Приступы сопровождаются кашлем, хрипами, усилением одышки. Организм изо всех сил пытается противодействовать им, и эта борьба существенно ослабляет его.

Приступы астмы могут спровоцировать аллергены и инфекции дыхательных путей. В этом случае иммунной системе приходится бороться не только с астмой, но и с другими заболеваниями. Иногда она не в силах справиться со своей задачей, и в самых неблагоприятных случаях это может привести к необратимым последствиям.

Еще одно заболевание дыхательной системы — это хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Считается, что одной из основных причин развития ХОБЛ является табачный дым, при этом в группу риска входят как активные, так и пассивные курильщики. Иммунная система людей с ХОБЛ, которой приходится бороться еще и с другими заболеваниями, испытывает двойную нагрузку. Легкие пациентов с ХОБЛ серьезно повреждены, и у вирусов гораздо меньше препятствий для проникновения.

Сахарный диабет

Диабет возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Это приводит к хроническому повышенному содержанию сахара в крови — гипергликемии.

Известны два типа диабета. Первый тип, который также называют инсулинозависимым, характеризуется отсутствием выработки инсулина. Ему подвержены в основном дети. Диабетом второго типа страдают около 90 процентов тех, у кого есть это заболевание. Он развивается в результате того, что организм оказывается не в состоянии эффективно использовать вырабатываемый инсулин.

Повышенный уровень сахара в крови ослабляет сопротивляемость организма. Инфекционные заболевания, особенно те, которые сопровождаются повышением температуры, могут резко ухудшить состояние диабетиков — даже тех, чья болезнь хорошо контролируется с помощью лекарств.

Но при заболевании сахарным диабетом нарушен не только углеводный метаболизм. Болезнь может поражать сосуды и отражаться на состоянии внутренних органов, подвергая их дополнительным нагрузкам. И тогда иммунной системе становится гораздо труднее защищать организм от чужеродного и вредного вмешательства.

Сердечно-сосудистые заболевания

От сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) ежегодно умирает больше людей, чем от какой-либо другой болезни. По данным ВОЗ, в 2016 году они стали причиной смерти почти 18 млн человек, это треть всех смертей в мире. В 85 процентах смерть наступила от сердечного приступа (инфаркта) или инсульта. К ССЗ относится ишемическая болезнь сердца, при которой кровеносные сосуды не в состоянии снабжать кровью сердечную мышцу, и болезнь сосудов, снабжающих кровью головной мозг.

Любое инфекционное заболевание для людей с подобными проблемами может закончиться летальным исходом. Это же относится к тем, кто страдает нарушениями работы сердечных клапанов: вирусные инфекции могут дестабилизировать работу всего организма.

Гипертоническая болезнь

Гипертоническая болезнь или гипертония, характеризующаяся повышенным артериальным давлением, — широко распространенное заболевание. В одной лишь Германии насчитывается 20−30 миллионов гипертоников, а их число в мире составляет 1,13 млрд человек.

Гипертония считается одной из основных причин смертности на нашей планете. Она также повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга и других болезней.

Высокое артериальное давление ведет к повреждениям артериальных сосудов и влияет на работу сердца, которое вынуждено находиться в состоянии перегрузки. Это может привести к развитию тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, ослабить сопротивляемость организма вирусам и другим инфекциям.

Онкологические заболевания

К группе риска относятся и пациенты с онкологическими заболеваниями. Раковые заболевания — вторая главная причина смертности в мире. По данным ВОЗ, в 2018 году от них скончались 9,6 млн человек.

Одним из наиболее распространенных методов лечения онкологии является химиотерапия. При этом используются цитостатики — противоопухолевые препараты, нарушающие процессы роста, развития и деления злокачественных клеток. Но цитостатики атакуют не только раковые клетки — от них страдают и здоровые ткани, это наносит урон иммунной системе, и организм становится более восприимчивым к патогенным микроорганизмам.

Степень пагубного влияния на иммунитет при лечении онкологических заболеваний зависит от разных факторов, в том числе — типа ракового заболевания и общего состояния пациента. В любом случае люди, проходящие сеансы химиотерапии или облучения, должны быть чрезвычайно осторожны. Даже относительно безобидная простуда может стать для них крайне опасной, поэтому в период обострения респираторных заболеваний онкологическим больным нужно по возможности избегать контакта с теми, кто кашляет и чихает.

Аутоиммунные заболевания

Аутоимунные заболевания повышают риск заражения не только коронавирусом, но и другими инфекциями. Возникают они тогда, когда в иммунной системе по неизвестной причине происходит сбой, и она начинает атаковать не чужеродные вирусы и патогены, а ткани и внутренние органы собственного организма. Аутоиммунных заболеваний множество — среди них есть редкие и более распространенные, такие как ревматоидный артрит, псориаз, рассеянный склероз или болезнь Крона (хроническое воспаление кишечника).

Пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями, врачи прописывают иммуннодепресанты, подавляющие деятельность иммунной системы. Принимают иммуносупрессоры и люди с ВИЧ. Защитные механизмы ослабленной иммунной системы дают сбой, и организм становится легкой жертвой инфекций. Поэтому тем, кто вынужден принимать иммуносупрессивные препараты, нужно соблюдать чрезвычайную осторожность.

Ну и, наконец, не стоит забывать о том, что некоторые возбудители инфекционных заболеваний опасны и для людей без каких-либо хронических заболеваний. Поэтому всем без исключения стоит проявлять осторожность и не пренебрегать правилами гигиены.


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