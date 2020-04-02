Нефтяной шок: мастерский ход Саудовской Аравии против России 1 2.04.2020, 8:21

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Рынку нефти придется иметь дело с новым геополитическим раскладом.

В море плохих новостей о коронавирусе падение нефтяных котировок может показаться единственной позитивной нотой. Снижение цен на топливо поможет потребителям в условиях пандемии и ее экономических последствий. Как бы то ни было, новый нефтяной кризис может повлечь за собой такие же глубокие потрясения для мировой экономики и геополитического равновесия, как и кризис 1973 года (пусть тогда речь шла о повышении цен), пишет французское издание Les Echos (перевод — inosmi.ru).

Как и в прошлом, новый кризис в значительной мере стал делом рук самих стран-производителей. Начав ценовую войну в разгар пандемии, Саудовская Аравия и Россия решили усилить воздействие экзогенного шока (коронавирус и его влияние на потребление нефти в Китае и других странах) эндогенным ответом: расширением производства.

Коллективное самоубийство

Это решение, заставшее рынок врасплох, обрушило котировки американской нефти WTI ниже отметки в 20 долларов за баррель (худший показатель за 18 лет). На первый взгляд, оно представляет собой грубую ошибку, которую аналитики назвали «коллективным самоубийством». Раз крупнейшие мировые экспортеры сильно зависят от нефтяных поступлений, Эр-Рияд и Москва сами стали первыми жертвами перепроизводства. Как бы то ни было, с точки зрения теории игр такое интуитивное решение представляет собой мастерский ход, и два нефтяных гиганта уже начинают пожинать его плоды в экономическом и геополитическом плане.

Именно на это указывает основанная на теории среднего поля новая модель нефтяного рынка, которая была создана двумя авторами этой теории Пьером-Луи Лионом, Жаном-Мишелем Ласри, а также президентом аналитической компании «Kayrros» Антуаном Ростаном и американским экономистом Хосе Шейнкманом. Их модель представляет то, как крупные экспортеры дешевой в производстве нефти («доминирующая монополия») постоянно ищут точку равновесия между двумя противоречивыми целями: высокими ценами и захватом рынка. Когда цены растут, гиганты зарабатывают больше, но теряют доли рынка в пользу небольших производителей нефти с более высокой себестоимостью (рост котировок подталкивает их к большей добыче и инвестициям в производственные возможности). Как бы то ни было, их синхронная реакция ведет к снижению цен и усиливает их уязвимость к падению котировок. В таких условиях гиганты могут отвоевать доли рынка путем обвала цен. Чем сильнее падение, тем больнее оно бьет по небольшим производителям и тем выгоднее оно большим.

Внешний шок

Для организации спада гигантам обычно требуется толчок, экзогенный шок. В конце 1990-х годов им стал азиатский кризис и его отрицательное воздействие на спрос. В 2014 году речь шла о сланцевой революции. Составленная специалистами модель уже какое-то время предполагала новый спад. Детонатором стал коронавирус.

Хотя само явление прекрасно всем знакомо, сейчас оно отличается исключительной быстротой. Дело в том, что разрушительное воздействие коронавируса на спрос предоставляет большим производителям возможность испытать пределы мировых хранилищ. В отличие от того, что произошло в 2014 году, снижение цен не может само по себе стимулировать спрос из-за введенных ограничительных мер. В результате избыток производства сразу же отправляется в хранилища участников рынка, которые имеют для того возможности и ждут восстановления экономики с неизбежным повышением цен. Тем не менее хранилища не безграничны, что продолжает тянуть цены вниз.

Рост запасов

Изображения со спутников позволяют сегодня оценить эти возможности (в 2014 году это было недоступно) и отслеживать мировые резервы в режиме реального времени. По данным «Kayrros», с конца февраля по конец марта мировые резервы выросли более чем на 100 миллионов баррелей — беспрецедентный показатель. Этот рост только набирает силу и должен значительно превысить отметку в 4 миллиона баррелей в день с расширением социальной изоляции в США, главном мировом потребителе. При нынешнем темпе потолок будет достигнут через несколько месяцев или даже недель. Чем ближе к нему, тем ниже цены. В этом случае все придет к отрицательным ценам: производители станут сами платить покупателям, чтобы те забрали их нефть. Самые мелкие из них будут вынуждены закупорить скважины, возможно, навсегда. Победа для самых крупных.

Отрицательные цены

Это уже начинается. Агентство «Блумберг» уже сообщало об отрицательных ценах в Вайоминге. В воскресенье Райан Ситтон из Техасской железнодорожной комиссии (это агентство регулировало производство до того, как ему на смену пришла ОПЕК полвека назад) написал в «Твиттере» о том, что американские транспортные компании стали просить клиентов сократить производство из-за нехватки хранилищ. Судя по всему, внезапный спад потребления сократил доступные объемы хранилищ, создавая «запруды» и препятствуя оптимизации системы. В свою очередь спекулянты могут зарезервировать пустые хранилища, чтобы усилить давление на рынок и заполнить их при максимально низких ценах с прицелом на их дальнейший рост.

Таким образом, после падения рынку придется иметь дело с новым геополитическим раскладом. Сланцевая отрасль ускорила начавшийся еще до краха процесс реструктуризации, а на смену старому противостоянию производителей и потребителей, ОПЕК и МЭА, может прийти (официально или неофициально) новая управляющая система, в которой Москва, Эр-Рияд и Вашингтон будут делить рычаги контроля над рынком.