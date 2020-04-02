Ученые разгадали загадку необычного явления в небе над Японией 2.04.2020, 8:26

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Феномен был описан в седьмом веке.

Речь идет о таинственном явлении, описанном в седьмом веке.

Красный "хвост фазана", который видели в небе над Японией в 620 году нашей эры, был, вероятнее всего, полярным сиянием, сообщает lenta.ua.

Сегодня над Японией не фиксируется аврора, но почти полторы тысячи лет назад, когда магнитная широта страны восходящего солнца несколько отличалась от современной, феномен мог иметь место.

Речь идет о таинственном явлении, которое описано в многочисленных письменных свидетельствах седьмого века. Очевидцы отмечали, что в небе появилось нечто, напоминающее веер из красивых красных перьев, поэтому явление назвали "хвостом фазана», сообщает издание Sokendai Review of Culture and Social Studies.

Современные ученые считают, что это было полярное сияние, но убедительных научных доказательств этого предположения до сих пор не существовало. Есть версия, согласно которой красным "хвостом фазана" была комета, но кометы обычно не производят свечение красного цвета.

"Мы установили, что в 620 году магнитная широта Японии отличалась от современной — она составляла 33 градуса, а не 25. Это значит, что над Японией действительно могла разыграться мощная магнитная буря, способная образовать полярное сияние. Тем более, что полярные сияния часто принимают формы, которые можно описать сравнением с красивыми красными перьями", — сообщил автор исследования Рюхо Катаока из Университета перспективных исследований.