Белорусский дальнобойщик: Вернулся из Бергамо, а в тесте на коронавирус отказали 3 2.04.2020, 8:41

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Несколько дней назад житель Гродно останавливался в самом эпицентре эпидемии в Италии.

Гродненец Андрей — дальнобойщик. Несколько дней назад вернулся из Европы, где пробыл около двух месяцев. Мужчина говорит, что ездил в том числе и по Италии, стоял в Бергамо — городе, который сейчас находится в эпицентре борьбы с распространением коронавируса. Приехав в Беларусь, опасаясь, что может быть тоже заболевшим, решил сдать тест — однако у мужчины ничего не вышло, пишет tut.by.

Сейчас Андрей — в самоизоляции, но он сразу предупреждает: находится в квартире вместе с женой и маленькими детьми, которые посещают детский сад. Других вариантов у семьи нет.

Говорит, что самочувствие у него хорошее, никаких признаков ОРВИ, но все равно есть опасения, что он мог заразиться коронавирусом — ведь был в стране с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

— Получается, что я могу, если все-таки болен, быть носителем коронавируса, но узнать заразился ли я, у меня нет возможности. Когда я возвращался из Европы, то думал, что тест мне сделают на границе и я спокойно поеду домой, однако в пункте пропуска я только заполнил анкету, где надо было написать, был ли я в контакте с зараженным человеком. Ответа только два: да или нет. Я все это перечеркнул и написал: «Не знаю». Я и правда не знаю, был ли я в контакте с заболевшими! Конечно, сейчас в Европе приняты все меры. На заводы так просто не пустят — обязательно меряют температуру. Мы [дальнобойщики] тоже соблюдали все меры предосторожности — мытье рук, дезинфекция поверхностей, ограничение общения, непосещение мест с большим количеством людей… В магазин, например, в Италии запускают по два человека. Я полтора часа стоял в очереди, чтобы только зайти внутрь, — рассказывает Андрей.

По словам мужчины, в Беларуси на границе, когда он возвращался домой, ему измерили температуру, но тест на коронавирус не сделали, посоветовав обратиться в областную инфекционную больницу. Андрей по пути домой сразу же набрал скорую и инфекционку.

— Там мне сказали, чтобы я обращался в свою поликлинику к участковому терапевту. Я так и сделал. Там сказали, что раз симптомов нет, то выход один — самоизоляция. На вопрос, как ее организовать так, чтобы, если все-таки заразился, не передать вирус своей семье, посоветовали снять на время карантина однокомнатную квартиру, — говорит гродненец.

Соседи мужчины также обеспокоены данной ситуацией и говорят, что тоже несколько дней звонили на горячую линию инфекционной больницы. Однако дозвониться так и не смогли.

— Мы также позвонили в скорую, но там был ответ такой: пока нет никаких симптомов, даже обращаться не стоит, — говорят гродненцы.

В Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что в областной инфекционной больнице тест на коронавирус сделают — но если будут соответствующие симптомы. Однако сразу в медучреждение ехать не стоит.

— Алгоритм действия, если вы приехали из-за границы, таков: во-первых, карантин на 14 дней. Во-вторых, если есть симптомы, надо обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. Участковый терапевт должен выяснить — это ОРВИ или вероятный случай заражения, — рассказывают в ЦГЭ. Также, говорят, можно позвонить в скорую.

— Надо отметить, что в общем ситуация [с коронавирусом] контролируемая. Но, конечно, к своему здоровью надо подходить осознанно и быть ответственным: побыть дома две недели, при малейших признаках ОРВИ обратиться к медикам.

— Можно ли платно сдать анализы на коронавирус в Гродно?

— Такой возможности на данный момент нет нигде в стране.

В Минздраве ранее объясняли, что медики уверены: всем делать тест на коронавирус нет смысла.

— Отрицательный тест — это не показатель того, что у человека нет коронавируса. То есть он сегодня мог быть отрицательным, а завтра положительным. Поэтому тестируются только те лица, которые вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран, а также тяжелые пневмонии и контакты первого уровня, которые были выявлены в ходе эпидемиологического расследования, — объясняла замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Напомним, в Гродненской области официально — четыре случая заражения коронавирусом. Три в Гродно, один — в Ивье.

Первый случай коронавируса в Гродненской области был зафиксирован 11 марта у 62-летней женщины, которая вернулась домой из Италии. Гродненка сама обратилась за медицинской помощью, хоть никаких симптомов у нее не было. Пациентка была изолирована.

Вторым заболевшим стал 29-летний гродненец. Он вернулся в Беларусь самолетом из Швеции. В Европе мужчина работал водителем-дальнобойщиком. Третий — это мужчина, который прибыл из Швеции одновременно со вторым зараженным и госпитализирован одновременно с ним.

О четвертом почти ничего не известно — кроме того, что это мужчина.