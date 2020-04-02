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Прохожие, с которыми Путин общался в Петербурге, оказались массовкой

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  • 2.04.2020, 8:51
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Прохожие, с которыми Путин общался в Петербурге, оказались массовкой

«Толпу» набирали из чиновников и сотрудников «фабрики троллей».

Случайные прохожие, с которыми президент России Владимир Путин пообщался во время своего визита в Санкт-Петербург 19 февраля, оказались массовкой, собранной из чиновников, сотрудников "фабрики троллей" и выпускников "Школы молодого политика".

Русская служба Би-би-си исследовала кадры встречи, во время которой жительница Петербурга спросила Путина о том, как прожить на пенсию в 10 тысяч 800 рублей, и нашла в социальных сетях более десяти ее участников.

Среди них в первых рядах оказалась член "Единой России" и начальник отдела комментирования российского информационного агентства ФАН, принадлежащего "повару Путина" Евгению Пригожину, Александра Байдикова, глава районной администрации Василеостровского района Эдуард Ильин и его заместитель, "казачий атаман" Виталий Мартыненко.

В задних рядах стояли первый замглавы администрации Васильевского острова Галина Королева и несколько ее коллег, один из которых, Игорь Дашко, отвечал за допуск к президенту лояльных граждан. Их также собрали заранее, позволив уйти с работы на несколько часов раньше.

Отдельно Русская служба Би-би-си отмечает, что в прошлом году Эдуард Ильин согнал сотни школьников из возглавляемого им района на выставку военной техники, организованной патриотической организацией "Звезда" ко Дню Победы, а Галина Королева в 2011 году принимала участие в организации встреч, на которых педагогов обучали способам манипуляции с результатами выборов.

19 февраля в Санкт-Петербурге, в годовщину смерти первого мэра города Анатолия Собчака, Владимир Путин возложил цветы к памятнику Собчаку, после чего пообщался с якобы случайными прохожими, которые обступили его. Местные СМИ сообщали в тот день, что квартал на Васильевском острове был оцеплен с раннего утра, а вокруг памятника установили забор из пуленепробиваемого стекла.


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