Нефть по $13: Россия распродает драгоценности 22 2.04.2020, 9:53

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Саудовская Аравия отбросилa российских нефтяников в прошлое столетие.

Кризис на нефтяном рынке, спровоцированный пандемией коронавируса и спорами с Саудовской Аравией, отбросил российских нефтяников в прошлое столетие.

По данным влиятельной аналитической компании «Аргус», в Роттердаме, одном из мировых центров торговли нефтью, цена за баррель российской нефти марки Юралс с пятницы упала на 3,2 доллара, так что к понедельнику она стоила 13 долларов. Это самый низкий уровень с 1999 года. Скидка на Юралс относительно эталонной европейской марки Брент составила 4,75 долларов, достигнув максимального показателя с середины 2008 года, пишет Gazeta Wyborcza (перевод — inosmi.ru).

Газпром уже не зарабатывает в Европе?

Повод для беспокойства есть также у Газпрома. В понедельник на британском спотовом хабе NBP стоимость 1 тысячи кубометров газа с поставкой в конце этой недели опустилась ниже 78 долларов, а на голландской торговой площадке TTF (крупнейшей в Европе) — ниже 80 долларов. Агентство «Интерфакс» указывает, что сейчас спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня. В Смоленской и Ленинградской областях, где самые высокие по России ставки, Газпром продает 1 тысячу кубометров за 59 долларов. Если добавить к этому экспортную таможенную пошлину (30%), получается 85 долларов, а эта цифра превышает котировки на европейских хабах. Также следует учитывать стоимость транспортировки, составляющую как минимум 22 доллара за перемещение сырья по трубопроводу на 1 тысячу километров. Все это означает, что доход Газпрома от поставок в Западную Европу сейчас крайне мал, возможно даже, что концерн торгует себе в убыток.

Эр-Рияд наносит удар по рынку сжиженных углеводородных газов

Аналитики предсказывают, что цена нефти может упасть еще сильнее в апреле, когда закончится действие соглашения ОПЕК и России о сокращении объема добычи, внедрявшееся с 2017 года для повышения котировок. Три недели назад на саммите в Вене Москва отклонила предложение картеля о дополнительных сокращениях. В ответ Саудовская Аравия, рассердившись, бросила россиянам вызов и заявила, что нарастит в апреле добычу более чем на 20%, а также радикально снизит цену на сырье.

В понедельник представители саудовского нефтяного гиганта «Сауди Арамко» сообщили, что они намереваются экспортировать в апреле примерно 10 миллионов баррелей нефти в сутки, а в мае — 10,6 миллиона баррелей, избавляясь таким образом от излишков сырья, образовавшихся на саудовском рынке из-за пандемии.

Во вторник Эр-Рияд поднял планку в этом ценовом конфликте на нефтяном рынке еще выше. «Сауди Арамко» решил в апреле на 50% снизить экспортную цену на пропан и бутан, то есть на сжиженные углеводородные газы, которые используются в том числе для заправки автомобилей. Это означает, что Саудовская Аравия нанесет удар по экспорту российских СУГ на рынки Азии и Ближнего Востока.

Россия распродает драгоценности

Падение нефтяных цен оборачивается сокращением доходов России в твердой валюте, страдает основной источник доходов ее бюджета. Во вторник российская Госдума спешно приняла закон, который позволит правительству в этом году увеличить (практически без ограничений) объем реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда, чтобы покрыть бюджетный дефицит, возникновения которого при более высоких ценах на нефть не ожидалось.

Это, однако, всего лишь полумеры, и российские финансы спасет только повышение нефтяных котировок.