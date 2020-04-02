В Ираке нашли святилище древнего шумерского бога 1 2.04.2020, 10:19

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Фото: S. Rey/Tello/Girsu Project

Храм находился под открытым небом.

Археологи обнаружили в регионе Гирсу в Ираке 5000-летнюю культовую зону, где проводились праздники, жертвоприношения животных и ритуальные шествия, посвященные богу Нингирсу, сообщает nv.ua.

Ученые из Великобритании и Канады нашли более 300 разбитых церемониальных керамических чашек, мисок, банок, а также большое количество костей животных.

Нингирсу — бог войны, а также земледелия в шумерской мифологии, а также бог-покровитель областей Гиршу и Лагаш. Нингирсу называли «владыкой земледелия», который следит за порядком на полях и каналах.

Найденная культовая площадка была создана жителями древнего города Гирсу и называлась Уруку, что буквально означает «священный город». Одной из ярких находок стала бронзовая статуэтка утки с глазами из ракушек. Исследователи также нашли часть вазы с надписью в честь бога Нингирсу.

Авторы находки, Себастьян Рей из Британского музея и Тина Гринфилд из Университета Саскачевана сказали, что чашки и кубки, которые они нашли, вероятно, использовались на религиозном празднике перед ритуальным выбрасыванием в яму, в то время как кости были скорее всего останками животных, которые были убиты во время ритуальных жертвоприношений.

На площадке нашли толстый слой пепла, который, вероятно, остался от больших ритуальных огней. Команда также нашла восемь заполненных пеплом овальных структур, которые, вероятно, были остатками фонарей.

Археологи полагают, что культовая зона использовалась в течение периода, который длился между 2950−2350 до н.э. Большое количество церемониальной керамики прочно связывают культовую зону с местом, «где согласно клинописным текстам проводились религиозные праздники и где население Гирсу собиралось, чтобы пировать и чтить своих богов», отметили авторы открытия.

Клинописные таблички, найденные в Гирсу в конце 19-го и начале 20-го века, описывают религиозные праздники и шествия, для которых использовалась эта культовая зона. По словам Рея и Гринфилд, в табличках написано, что религиозный праздник в честь Нингирсу проводился два раза в год и длился три-четыре дня.