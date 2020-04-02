«Баста»: В Минске коронавирус подтвердился у учительницы младших классов 14 2.04.2020, 10:28

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В столице также госпитализируют врачей и работников магазинов.

Появилось еще несколько сообщений о госпитализации минчан, которые телеграмм-каналу «Баста» удалось подтвердить из разных источников.

Коронавирус подтвержден у учительницы 2 класса минской средней школы №159, расположенной на улице Одинцова. Госпитализирована в Городскую клиническую инфекционную больницу.

Студентка МГЛУ также находится в ГКИБ на Кропоткина. Ей поставили диагноз «пневмония». Тесты на коронавирус не проводились.

Работник «Евроопта» на улице Никифорова в Уручье госпитализирован с подозрением. Из магазина забрали около десяти контактов первого уровня.

Госпитализированы сотрудник отдела кадров и врач-пульмонолог Больницы скорой медицинской помощи в Минске. Результатов тестов пока нет. Пульмонология – на карантине.