«Баста»: В Минске коронавирус подтвердился у учительницы младших классов

«Баста»: В Минске коронавирус подтвердился у учительницы младших классов14
- 2.04.2020, 10:28
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В столице также госпитализируют врачей и работников магазинов.
Появилось еще несколько сообщений о госпитализации минчан, которые телеграмм-каналу «Баста» удалось подтвердить из разных источников.
Коронавирус подтвержден у учительницы 2 класса минской средней школы №159, расположенной на улице Одинцова. Госпитализирована в Городскую клиническую инфекционную больницу.
Студентка МГЛУ также находится в ГКИБ на Кропоткина. Ей поставили диагноз «пневмония». Тесты на коронавирус не проводились.
Работник «Евроопта» на улице Никифорова в Уручье госпитализирован с подозрением. Из магазина забрали около десяти контактов первого уровня.
Госпитализированы сотрудник отдела кадров и врач-пульмонолог Больницы скорой медицинской помощи в Минске. Результатов тестов пока нет. Пульмонология – на карантине.