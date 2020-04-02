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Выборы в США: Байден призвал отложить выдвижение соперника Трампа

  • 2.04.2020, 10:48
Выборы в США: Байден призвал отложить выдвижение соперника Трампа
Джо Байден

Демократический съезд могут перенести на август.

Бывший вице-президент США Джо Байден в среду вечером призвал перенести национальный съезд Демократической партии, на котором должен быть выдвинут соперник Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Байден предлагает перенести партийное собрание с середины июля на август.

"Я сомневаюсь, что демократический съезд сможет состояться в середине июля, в начале июля. Думаю, его придется перенести на август", - сказал Байден в телешоу Джимми Фэллона на канале NBC.

Байден во второй раз за два дня поставил под сомнение сроки проведения съезда, который запланирован с 13 по 16 июля в Милуоки. Во вторник он сказал в интервью MSNBC, что "трудно представить", чтобы съезд демократов прошел, как было запланировано ранее.

По поводу назначения на 3 ноября всеобщих выборов Байден сказал, что властям следует подготовить больше бюллетеней для дистанционного голосования, а также рассмотреть возможность проведения виртуального голосования.

Старшие члены Демократической партии прогнозировали, что партия получит своего кандидата в президенты в конце апреля. Но из-за пандемии коронавируса многие штаты отложили проведение праймериз - внутрипартийных выборов, на которых кандидаты от демократов борются за партийную номинацию на президентских выборах.

В предвыборной гонке Байден опережает своего оппонента сенатора Берни Сандерса по количеству делегатов. На последних праймериз в середине марта бывший вице-президент выиграл с большим отрывом во Флориде и Иллинойсе, а также победил в Аризоне, добившись почти решающего лидерства.


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