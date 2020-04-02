День дурака в России удался! 3 Геннадий Гудков

2.04.2020, 10:58

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Геннадий Гудков

Как Путин обдурил 145 миллиона россиян.

Это не преувеличение. И, к сожалению, не шутка. Сейчас объясню на пальцах. Помните, какой несколько дней назад начался бардак, когда Путин спрятался на Валдае?! Я написал об этом небольшую заметку в моем блоге в «Эхо Москвы», вызвавшую некий интерес читателей. Для желающих она еще раз здесь.

Потом опять появился президент, обратился к нации повторно, и снова исчез с «экранов радаров». Странное поведение лидера нации в ситуации кризиса и всеобщей растерянности, не правда ли?! Я тогда предположил, что Путин просто бегает от плохих новостей и ответственности за принятые меры, чтобы окончательно не уронить свой снижающийся рейтинг. Но действительность оказалась еще хуже.

Давайте вспомним, что наобещал народу наш пожизненный (до 2036?!) вождь. Помощь тем, кто из-за карантина потерял работу(19.500₽); налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса (кроме НДС), закрытого властями в приказном порядке на этот период. Освобождение от уплат кредитов банкам гражданам и предприятиям и прочие блага и послабления. При этом президент не ввел ни карантин, ни режим чрезвычайной ситуации. Зато губернаторы, явно выходя за пределы своих законных полномочий, ввели диковинный и нигде не прописанный режим «самоизоляции», а Госдума тут же приняла репрессивный закон о наказаниях для тех, кто не желает добровольно самоизолироваться. Вплоть до 7 лет колонии!

Но при авторитарном (тоталитарном) режиме неважно, что заявил или наобещал президент (царь, вождь, фюрер), важно, какие указания получили чиновники и силовики. Здесь размещен текст, содержащий ответы на наши вопросы, кто именно и почему повинен в возникшем в стране бардаке. Их опубликовала Налоговая служба России.

Любой умный человек, прочитавший «по диагонали» данный текст, поймет, что его просто надули. Поясняю: введение властями режимов карантина или ЧС является форс-мажором, то есть обстоятельствами непреодолимой силы. В этот момент отменяются или ограничиваются не только права и свободы граждан, но и платежи налогов и сборов, исполнение контрактов и поставок, возврат долгов и кредитов. Государство в этот период берет на себя функцию поддержки семей, граждан, банков и предприятий, тратит резервы и накопленные ресурсы, обеспечивает меры выживания и преодоления кризисной ситуации. Происходит это в соответствии с указом президента России, который сосредотачивает в своих руках не только всю полноту власти, но и ответственности за судьбу народа.

Так что же озвучили чиновники?

1) Никакого карантина или ЧС в России нет, значит, денег государство никому давать не будет. Все, что происходит с предприятиями, есть обычный «предпринимательский риск». Типа никто никого не заставлял делать бизнес в России, бизнесмены сами так решили, сами пусть и выпутываются из кризиса!

2) 28.03-05.04 — просто «выходные дни» за счет работодателя. Пусть как хочет, так и платит;

3) НДС и НДФЛ должны быть уплачены при любой погоде, и нам плевать, где вы возьмете на это деньги! Чтобы было понятно: НДС, например, платится равными частями с отсрочкой в 3 месяца, т.е. сейчас пришел черед платить за условно январь, когда все работало нормально. А теперь деятельность завода, кафе, магазина или ТЦ остановлена, выручки нет. Но платить все равно надо, как будто все работает в прежнем режиме, еще три месяца!!! То же самое с НДФЛ.

4) По остальным налогам предоставляется отсрочка (не отмена) от 3-х до 6 месяцев (не на год-два, как в нормальных странах). То есть сразу по окончанию эпидемии, когда экономика еще будет медленно «размораживаться», платить налогов придется вдвойне!

В разъяснениях правительственных инстанций ни слова о, например, о заявленных «беспроцентных кредитах на з/п», освобождении по банковским займам, штрафам и неустойкам по сорванным контрактам(ведь форс-мажора в РФ тоже нет!). Правда, обещана отсрочка по банкротствам, исполнительным взысканиям и (о аттракцион неслыханной щедрости) перенос на неделю сроков сдачи отчетности. Просто издевательство!

Итоги. Президент Путин решил, что спасение утопающих предприятий и граждан — дело рук самих утопающих. Видимо, он всерьез решил следовать советам Ильфа и Петрова. Пусть каждый выплывает, как может. Отсюда — карикатурный режим «самоизоляции», не вписывающиеся ни в какие правовые рамки объявленные «выходные» и «карантинные», за которые отвечают губернаторы (а они не несут ответственности) и, видимо, предприниматели. Брошены на произвол судьбы предприятий, банков, учреждений общепита, торговли и бытового сервиса. В отсутствии ЧС Путин имеет полное право денег на кризис не тратить. И знаете, почему он так поступает? Просто в мире обвалилась нефть. А так как все путинское «экономическое чудо» было построено просто на благоприятной мировой конъюнктуре, то в Кремле понимают: лафа кончилась. Если принцы не отступят, кормить силовиков, всякие гвардии и ОМОНы станет нечем, как и остальных бюджетников. Поэтому хрен Вам, а не поддержка от государства, дорогие россияне! Переживайте коронавирус сами, Вы ведь привыкли выживать за долгие десятилетия, справитесь и в этот раз!

Вот почему президент снова «в домике», а указания отдают губернаторы и чиновники пожиже. Российская власть готовится в кризису посерьезнее. Думаю, бездействие президента и Правительства нанесет российской экономике ущерб кратно больший, чем любая эпидемия. Это только на Западе власти спасают экономику и достаток граждан, «заливая пожар деньгами». У нас же спасают Сечина и «Роснефть», залетевшую в Венесуэле, а также другие придворные корпорации. Вот там денег не жалко. Именно поэтому я думаю, что россиян после коронавируса ждут тяжёлые времена, массовая безработица и разорение десятков тысяч предприятий. Таков бесславный итог «тучных лет» путинского правления, эпохи нефтяного золотого дождя, падавшего на Россию многие годы. Вместо «новых Эмиратов» власти построили в России страну-бензоколонку, в которой все зависит от везения на мировых рынках. Но оно закончилось. Возможно, очень надолго. Теперь режим будет изо всех сил держаться за последние резервы и запасы. Авось, терпеливый российский народ еще потерпит нищету и бесправие, и обанкротившуюся власть да не свергнет. На то и расчет.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»