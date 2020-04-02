В белорусском бюджете образовался дефицит 4 2.04.2020, 11:01

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Об этом говорят цифры за февраль.

В феврале текущего года расходы госбюджета Беларуси превысили его доходы на 0,5 млрд. рублей, пишет select.by.

Еще больший дефицит сформировался в бюджете сектора госуправления, куда кроме республиканского бюджета входят местные бюджеты, а также Фонд социальной защиты населения.

В феврале дефицит составил 0,9 млрд. рублей, в результате чего профицит данного бюджета за январь—февраль составил 0,6 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения за два месяца составил 0,1 млрд. рублей, как и за январь.

При этом доходы бюджета сектора государственного управления за январь—февраль достигли 8,4 млрд. рублей, а республиканского бюджета — 3,5 млрд. рублей.

Произошел недобор доходов от внешнеэкономической деятельности, причем весьма существенный: их величина в январе—феврале составила всего 0,4 млрд. рублей, что составило 9,1% от уточненного годового плана.

В то же время поступления НДС достигли 2,5 млрд. рублей — 20,6% от плана. Налог на прибыль оказался отрицательным — минус 14 млн. рублей. Как пояснили в Министерстве финансов РБ, это вызвано возвратом указанного налога некоторым плательщикам.

Поступления в Фонд социальной защиты населения за январь—февраль текущего года составили 2,8 млрд. рублей.

Задолженность по налогам и сборам в феврале снизилась до 154,1 млн. рублей со 174,2 млн. рублей по итогам января.

В феврале резко выросли расходы бюджета сектора государственного управления: до 4,1 млрд. рублей с 3,7 млрд. рублей в январе. А расходы республиканского бюджета увеличились до 1,6 млрд. рублей с 1,5 млрд. рублей в январе.

На общегосударственную деятельность в феврале было направлено 0,7 млрд. рублей (0,6 млрд. рублей в январе), на финансирование национальной экономики — 0,4 млрд. рублей (0,3 млрд.), на финансирование социальной сферы — 1,4 млрд. рублей (1,2 млрд.).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 1,4 млрд. рублей против 1,3 млрд. рублей.