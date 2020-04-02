закрыть
2 апреля 2020, четверг, 11:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В белорусском бюджете образовался дефицит

4
  • 2.04.2020, 11:01
  • 2,580
В белорусском бюджете образовался дефицит

Об этом говорят цифры за февраль.

В феврале текущего года расходы госбюджета Беларуси превысили его доходы на 0,5 млрд. рублей, пишет select.by.

Еще больший дефицит сформировался в бюджете сектора госуправления, куда кроме республиканского бюджета входят местные бюджеты, а также Фонд социальной защиты населения.

В феврале дефицит составил 0,9 млрд. рублей, в результате чего профицит данного бюджета за январь—февраль составил 0,6 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения за два месяца составил 0,1 млрд. рублей, как и за январь.

При этом доходы бюджета сектора государственного управления за январь—февраль достигли 8,4 млрд. рублей, а республиканского бюджета — 3,5 млрд. рублей.

Произошел недобор доходов от внешнеэкономической деятельности, причем весьма существенный: их величина в январе—феврале составила всего 0,4 млрд. рублей, что составило 9,1% от уточненного годового плана.

В то же время поступления НДС достигли 2,5 млрд. рублей — 20,6% от плана. Налог на прибыль оказался отрицательным — минус 14 млн. рублей. Как пояснили в Министерстве финансов РБ, это вызвано возвратом указанного налога некоторым плательщикам.

Поступления в Фонд социальной защиты населения за январь—февраль текущего года составили 2,8 млрд. рублей.

Задолженность по налогам и сборам в феврале снизилась до 154,1 млн. рублей со 174,2 млн. рублей по итогам января.

В феврале резко выросли расходы бюджета сектора государственного управления: до 4,1 млрд. рублей с 3,7 млрд. рублей в январе. А расходы республиканского бюджета увеличились до 1,6 млрд. рублей с 1,5 млрд. рублей в январе.

На общегосударственную деятельность в феврале было направлено 0,7 млрд. рублей (0,6 млрд. рублей в январе), на финансирование национальной экономики — 0,4 млрд. рублей (0,3 млрд.), на финансирование социальной сферы — 1,4 млрд. рублей (1,2 млрд.).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 1,4 млрд. рублей против 1,3 млрд. рублей.


популярное за неделю

Мнение

Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич