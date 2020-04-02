«По домам пошли люди в «скафандрах» 1 2.04.2020, 11:34

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Что происходит в деревне Докторовичи Копыльского района.

В среду Минздрав подтвердил второй случай смерти пациента с коронавирусом. Откуда этот человек, не сообщалось. В этот же день появилась информация, что не стало учительницы английского языка из деревни Докторовичи Копыльского района, где недавно жителей проверяли на COVID-19. По словам соседей, у педагога был коронавирус. О том, что происходит в небольшом населенном пункте, название которого в последнее время стало часто появляться в новостях, в репортаже tut.by.

Докторовичи — деревня небольшая. Почти незаметно она переходит в Новые Докторовичи. Здесь и жила педагог. Несколько лет назад, говорит ее сосед, семья купила тут дом, но «на постоянное» перебралась только в 2018-м. Женщине было 70 лет, она преподавала английский в Докторовичской средней школе. Примерно две недели назад ее госпитализировали в Копыльскую центральную районную больницу. Позже, как утверждают соседи, у нее обнаружили коронавирус.

— За все время, сколько она тут жила, мы с ней всего пару раз виделись, здоровались, — рассказывает один из соседей.

С другими соседями поговорить не получилось: во дворах на этой улице — никого. Всего, прикидывают местные, в двух деревнях живут около 500 человек. О том, как до этих краев добрался коронавирус, никто толком не знает. Одни полагают, что к кому-то в гости приезжал сын-дальнобойщик, вторые тут же опровергают: «Неправда, он здоров, а на тех, кто эти слухи распространяет, обещал подать в суд». Версия третьих — вирус могли привезти городские, когда гостили в деревне. Край полнится предположениями, но в одном лишь люди сходятся: все началось раньше, чем про Докторовичи стали писать в новостях.

В библиотеку в среду пришел только один человек. Обычно, говорит библиотекарь, людей значительно больше.

Периодически, рассказывают, людей стали забирать в больницу. До местных доходило, что госпитализировали их с пневмонией, поэтому, когда в воскресенье родителям здешних школьников позвонили и попросили привести детей в ФАП сделать тест на коронавирус, у некоторых даже не возник вопрос зачем. Во-первых, люди в деревне болели, во-вторых, в новостях все говорят про коронавирус.

Среди таких мам и одна из наших собеседниц. Женщина просит не называть ее имени. У нее, рассказывает, двое детей. Учатся они в Докторовичской средней школе.

— Сразу проверили всех учителей, потом мазки из носа взяли у детей. А также у продавщиц, потому что в магазине они контактируют с большим количеством людей. Было это в воскресенье, — говорит собеседница. — В тот же день по домам ходили люди в «скафандрах», измеряли температуру у всех жителей. Тех, у кого она была, назавтра увезли в Копыль в больницу. Детей, у которых учительница преподавала английский или была классной, попросили прийти в школу. На автобусе их увезли в районную больницу.

— А что с учителями?

— Слышала, что они подписывали документы, где обещали соблюдать карантин и сидеть по домам, — отвечает собеседница.

О том, показал ли тест на коронавирус у кого-нибудь из школьников положительный результат, собеседница не знает. С ее детьми, говорит, все хорошо. Педагог у них ничего не преподавала, сейчас они дома.

— Мне кажется, некоторые в деревне уже готовы к тому, что перенесут этот вирус, — рассуждает женщина и отмечает, что люди стараются держать себя в руках и не паниковать. — Если пройдетесь по Докторовичам, они пустые. Радует, что люди соблюдают самоизоляцию.

«Сейчас директор, его зам, прораб, трактористы находятся в Минске»

В Докторовичи мы приехали примерно в три часа дня. Кажется, единственный оживленный островок во всей этой деревенской тишине — место возле магазина. На окнах лежат памятки. В памятках информация, как защититься от коронавируса. Почти все жители, которые идут за продуктами, в масках. С масками, говорят, проблем нет. Одни покупают их в ФАПе, другие шьют сами. Продавец в магазине говорит, что ей для работы 40 штук выдали.

Не все в Новых Докторовичах настроены оптимистично. Те, кто в масках, рассказывают, что кроме учеников и учителей школы тест на коронавирус делали и сотрудникам местного хозяйства. Было это в понедельник. По словам собеседников, которые все как один просят «без имен», сторож — родной брат учительницы. Кроме того, продолжают, у одной из доярок была пневмония, возможно, это тоже вызвало настороженность.

— Сейчас директор, его зам, прораб, трактористы, — перечисляет одна из собеседниц, — находятся в Минске в военном госпитале (госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны). — У диспетчера подтвердился вирус. А они контакты первого уровня.

Контора КСУП «Докторовичи» открыта. В первом на пути кабинете женщина разговаривает по телефону. По беседе чувствуется: она переживает, что может оказаться на карантине и некому тогда будет позаботиться о ее маме.

В здании, обращается она уже к нам, она одна.

— Остальные девочки сделали свою работу, и я их отпустила, — коротко говорит она о ситуации. Рассказывать, что происходит в хозяйстве, вежливо отказывается. Уточняет лишь, что часть работников действительно увезли в Минск.

— Они — контакты.

«Вечером иду по своей улице, свет горит в каждом доме. Значит, все на месте? На месте!»

Александр Прохореня живет в Минске, но на выходные приезжает в деревню Островок — это километров пять от Докторовичей.

— Мы здесь семьей с пятницы. Я, жена и трое детей, — рассказывает мужчина. С редакцией tut.by он связался сам. — В Островке в основном живут пенсионеры, но есть семья, где двое мальчишек. Они учатся в школе в Докторовичах. Все выходные один из этих парней был у нас. Когда стали говорить, что у учительницы коронавирус, я спросил, проверяли ли их. Они ответили, что нет. Я стал звонить по разным инстанциям, просил, чтобы им сделали тест.

По словам Александра, сразу он набирал школу. Директор, говорит, сказала, что всего в школе 65 детей, за их проверку отвечает санстанция.

— Я набрал санстанцию, там сказали, что у мальчишек эта учительница ничего не вела. Но какая разница, это ведь маленькая школа! — не скрывает эмоций собеседник. — Предложили, если хотите, чтобы их проверили, привозите сами. Затем я набирал скорую, райисполком, там тоже ничем не помогли. Но неужели это так сложно?

Сколько именно человек из деревни сейчас увезли в медучреждения, местные не знают. В ФАПе и сельсовете тоже не сообщают. Одни предполагают, несколько десятков, из наблюдений других — их «соседи на месте».

— Вечером иду по своей улице, свет горит в каждом доме. Значит, все на месте? На месте! — спрашивает и тут же отвечает одна из женщин.

Одна из местных жительниц рассуждает: «Если бы сразу среагировали на то, что в деревне появились пневмонии, может, ничего бы и не было».

— Но все говорили: это сезонное, — чуть сдерживает она эмоции. — Но разве при теперешней погоде такое возможно? Почему людей не предупредили? Пусть бы и не говорили, что это может быть коронавирус. Просто попросили лишний раз из дома не выходить и быть осторожными.

Сейчас люди стараются поддерживать друг друга. В клубе, магазине, библиотеке сотрудники сельсовета развесили таблички. В них информация, как защитить себя от коронавируса. Пожилым, говорят, если нужно, соцработники всегда готовы купить и принести продукты.

— Рядом со мной живет пожилая женщина, — рассказывает нам одна из жительниц. — Чтобы она лишний раз из дома не выходила, сегодня, например, я принесла ей хлеб. Повесила в пакете на заборе. А когда ушла, она забрала.

«Местное хозяйство продолжает работать, школьники сейчас на каникулах»

От деревни Докторовичи до Копыля километров десять. На здешних улицах людей в масках значительно меньше. Председатель Копыльского райисполкома Сергей Пилищик сразу предупреждает: информацию о том, подтвердился ли у кого-то из жителей тест на коронавирус, сколько людей — контакты первого и второго уровня — сейчас в больницах, он не уполномочен давать. Эти данные, говорит, лучше всего получить в Минздраве.

— Часть жителей Докторовичей сейчас на домашнем карантине, кто-то в нашей районной больнице, а также в медучреждениях в Борисове и Минске, — перечисляет он. — Кроме того, в нашей больнице на карантине находятся порядка 60 медработников, которые очевидно контактировали с больными с коронавирусом.

Как ранее отмечал Сергей Пилищик, на карантине медработники с 31 марта. В больнице созданы условия, чтобы они смогли после рабочей смены принять душ, отдохнуть, поспать, поесть. Данные специалисты, отмечалось ранее, продолжают работать, но не покидают территорию больницы. Их всех протестировали.

В соседних с Докторовичами деревнях, продолжает председатель райисполкома, ситуация спокойная. В сами Докторовичи каждое утро выезжает рабочая группа.

— Они общаются с людьми, — рассказывает собеседник. — Местное хозяйство продолжает работать, школьники сейчас на каникулах. Было принято решение, что на занятия они выйдут на неделю позже обычного.