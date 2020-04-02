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«Баста»: Заразившийся коронавирусом мужчина из Мозыря посещал торговый центр

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  • 2.04.2020, 12:00
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«Баста»: Заразившийся коронавирусом мужчина из Мозыря посещал торговый центр
Фото: Яндекс.Карты

В списке установленных контактов – 11 сотрудников магазина.

Telegram-канал «Баста!» публикует документ из «Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии». Установлен вероятный контакт заболевшего коронавирусной инфекцией с работниками магазина LC Waikiki, расположенного в торговом центре «Бобровский». Заболевший посещал ТЦ 21 марта с 11.00 до 15.00.

В списке контактов – 11 сотрудников магазина.


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