«Баста»: Заразившийся коронавирусом мужчина из Мозыря посещал торговый центр

«Баста»: Заразившийся коронавирусом мужчина из Мозыря посещал торговый центр13
- 2.04.2020, 12:00
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В списке установленных контактов – 11 сотрудников магазина.
Telegram-канал «Баста!» публикует документ из «Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии». Установлен вероятный контакт заболевшего коронавирусной инфекцией с работниками магазина LC Waikiki, расположенного в торговом центре «Бобровский». Заболевший посещал ТЦ 21 марта с 11.00 до 15.00.
В списке контактов – 11 сотрудников магазина.