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Народный карантин
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Парад российских суверенитетов

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  • Игорь Яковенко
  • 2.04.2020, 13:01
  • 2,725
Парад российских суверенитетов
Игорь Яковенко

Последние события показали, что РФ остается «лоскутным одеялом».

Собянин в Москве строит цифровой концлагерь, Кадыров в Чечне – средневековую палочную деспотию, в других регионах присматриваются к опыту Москвы и Чечни.

Почти 30 лет назад, 6 августа 1990 года, глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин произнес историческую фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Именно эти слова стали «кодом ненависти», которую до сих пор испытывают профессиональные «патриоты» к первому президенту России. Путин, пришедший к власти как антипод Ельцина, естественно, ничего подобного не произнесет, но его позиция в связи с пандемией фактически означает предоставление регионам «коронавирусного суверенитета». Поскольку сам Путин, не желая пачкать свой имидж такой неаппетитной штукой, как коронавирус, никаких мер принимать не собирается, а делать что-то надо, то Кремль дал региональным властям негласное «добро» на проявление местной инициативы. Это проявилось, в частности, в том, что когда сенатор Клишас публично заявил о незаконности действий Собянина по установлению в столице «гибридного карантина», Кремль голосом Пескова ответил, что Собянин все сделал правильно.

В итоге каждый местный назначенец действует в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Два наиболее экзотических варианта стали реализовывать Собянин в Москве и Кадыров в Чечне.

По данным «Ъ», полученных из двух источников из столичной мэрии, москвичам в условиях карантина «потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, будь то «срочный выход по «базовым потребностям» в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу».

При отсутствии кодов полицейским патрулям может быть предписано доставлять граждан домой. Для контроля также задействуют уличные и подъездные камеры, данные сотовых операторов о появлении абонентов вдали от дома и даже информацию об оплате товаров банковскими картами. При этом штрафы с использованием камер могут выписываться автоматически.

Для того, чтобы покинуть свое жилище, каждый москвич должен зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, получив доступ к «личному кабинету». В нем надлежит ввести «фактическое место жительства», определить «домашний район» и прикрепить собственное фото. После этого в кабинете можно оставлять «заявки». При этом, к примеру, при выходе из дома москвич должен объяснить правительству Москвы причину такого странного действия: в документе в пример приводится «магазин», «аптека» и «другое». После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий (ДИТ) москвич получит уникальный QR-код на одну операцию. Лишь после его получения с кодом на смартфоне (или распечаткой) москвич сможет, наконец, выходить из дома.

Санкции по отношению к нарушителям пока не впечатляют. Штрафы (выписываются автоматически!) и принудительная доставка домой. Но это пока. Практика показывает, что уж что-что, а репрессивные меры в России никогда не были дефицитом. Любой документ мгновенно обрастает ими, как стоячий корабль ракушками.

Перечень несуразиц, которые неизбежно возникнут при применении режима «цифрового концлагеря» в 12-миллионном городе, займет многостраничную брошюру.

Во-первых, ни в Конституции РФ, ни в каком-либо ином законе не сказано, что гражданин России обязан иметь смартфон, ноут, комп и принтер, а также обязан уметь всем этим пользоваться. Количество людей, которые просто не смогут по разным причинам выполнить все инструкции для жизни в «цифровом концлагере» сильно отлично от нуля, а по некоторым оценкам может составить около трети населения столицы. Плюс бесконечное число случаев, когда даже продвинутый пользователь не сможет получить заветный QR-код: например, завис сайт правительства Москвы или внезапно «умер» смартфон, или еще что-то случилось. В этом случае характер объяснений с полицейским патрулем будет напоминать стандартный диалог водителя с представителями ГИБДД, кончающийся «решением вопроса» на месте.

Главным результатом этого собянинского кодирования Москвы станет открытие сезона охоты на москвичей. Если раньше в качестве дичи для полиции выступали киргизы, таджики, узбеки и другие гости столицы, то теперь объектом охоты станут все находящиеся вне дома люди, включая коренных москвичей, которым предстоит впервые побывать в шкуре гастарбайтеров.

В фантастическом романе Беляева «Человек, потерявший лицо» расист-губернатор штата превращается в негра и испытывает на себе все условия расовой дискриминации. Однако, после обратного превращения в «белого человека», к нему возвращаются его расистские повадки. Смогут ли москвичи, испытавшие на себе полицейский произвол в условиях собянинского цифрового концлагеря, преодолеть свое равнодушие к тому, что столичные гастарбайтеры практически официально стали «кормовой базой» для столичной полиции? Сможем ли мы все так же безразлично проходить мимо унижений, которым люди в форме подвергают других людей с более смуглой кожей и иным разрезом глаз?

В период «гибридного карантина» суды работать не будут, поэтому жаловаться на незаконно или ошибочно начисленные штрафы, а также на полицейский произвол будет некому. Так что город на этот период полностью отдается во власть силовиков.

Если в Москве признаками гибридности карантина стал жесткий концлагерный внутренний режим в сочетании со свободой въезда и выезда из города, то Кадыров свой регион закрыл для въезда, а в ночь на 29 марта 2020 г. в Чечне был объявлен жесткий карантин.

Утром 30 марта чеченские полицейские, вооруженные длинными палками стали повально останавливать и задерживать жителей Чечни за появление на улице без «крайней необходимости». Степень «крайней необходимости» силовики определяли как правило на глаз. Жестоко избивали палками за отсутствие масок и перчаток и просто так, для профилактики.. Нарушителей доставляли в отделы полиции, где люди часами сидели, как сельди в бочках. Видимо, в этот момент отделы полиции превращались в вирусные бомбы. Рамзан Кадыров палочное воспитание своих подданных фактически санкционировал, заявив: «Даже если ударят, что тут такого?».

Фактически, в конце марта – начале апреля власти России объявили об открытии второго фронта против граждан своей страны. Никакой поддержки, только меры наказания. Каждый из удельных царьков выбирает свой вариант, творчески заимствуя в том числе и зарубежный опыт. Кадырову, видимо, пришлось по душе, как в Индии бьют палками находящихся на улице людей. Собянину кто-то рассказал, что в маленьких европейских городах люди выходят на улицу по пропускам. А может его вдохновил опыт чипирования домашних животных…

Мы не знаем, когда и какой выйдет Россия из пандемии. Но один из уроков есть смысл усвоить: что бы ни случилось, при любых напастях, главным врагом для людей в путинской России была и остается власть…

Игорь Яковенко, blogspot.com


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