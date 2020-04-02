Навальный выпустил продолжение фильма-расследования «Паразиты» о российских пропагандистах 2.04.2020, 13:30

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Выяснилось, как именно Russia Today «раздувает» просмотры.

10 марта Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о том, как главный редактор российского государственного канала RT Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян зарабатывают сотни миллионов рублей на посреднических услугах между государственными рекламодателями и каналом и на производстве программы для НТВ.

Алексей Навальный обнаружил цепочку компаний, предположительно связанных с Симоньян и ее мужем, которые производят программу Кеосаяна для компании НТВ на студии, принадлежащей RT, и размещают там рекламу. По оценке ФБК, через три рекламных агентства, одну студию и две компании Симоньян и ее муж заработали 720 миллионов российских рублей ($10 миллионов 112 тысяч) за три года.

В продолжении «Паразитов» ФБК рассказывает, как RT ежегодно получает из бюджета России более 20 миллиардов рублей, а ее главный редактор, Маргарита Симоньян, перед начальством отчитывается о результатах работы: 10 миллиардов просмотров на YouTube, пишет tjournal.ru. Первое место среди СМИ по всему миру! ФБК решил проверить слова Маргариты и выяснили, что результаты работы RT искусственно раздуты при помощи азиатских ферм ботов, порно-сайтов и других инструментов.