Полька Анна Фотыга вошла в экспертную «группу мудрецов» для разработки реформы НАТО 2.04.2020, 13:46

Анна Фотыга

Евродепутат, бывший министр иностранных дел Польши стала единственным представителем Центрально-Восточной Европы в комиссии.

Полька Анна Фотыга вошла в группу экспертов, состоящую из 10 человек, которая разработает план реформы НАТО, сообщает «Польское радио».

Евродепутат, бывший министр иностранных дел является единственным представителем Центрально-Восточной Европы в специальной экспертной комиссии.

Группа, которую созвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предложит меры, направленные на усиление политического значения Североатлантического альянса.

Идея создания «группы мудрецов» родилась на саммите в Лондоне в декабре прошлого года. Это стало следствием дискуссий, которые идут в странах Запада о необходимости изменений в отношениях Европы и Америки.

«Группа предложит свои рекомендации, направленные на укрепление единства Альянса и усиление политических консультаций и координации действий союзников», - написал в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, что польский европарламентарий Анна Фотыга являлась соавтором доклада о методах действия России в гибридной войне против Украины, который был представлен в Европейском парламенте осенью прошлого года.